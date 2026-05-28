Incineran Más de Una Tonelada de Droga y Máquinas Tragamonedas Aseguradas en Cateos en Veracruz

Más de una tonelada de droga y 95 máquinas tragamonedas encontradas en Veracruz, fueron incineradas por autoridades

Incinera máquinas tragamonedasFoto: Fiscalía del Estado de Veracruz

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Impactante: Incineran más de una tonelada de droga y 95 máquinas tragamonedas en Veracruz. Descubre cómo las autoridades lograron este golpe al crimen.

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