Incineran Más de Una Tonelada de Droga y Máquinas Tragamonedas Aseguradas en Cateos en Veracruz

Este jueves 28 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se incineraron un total de una tonelada, 120 kilogramos de diversos narcóticos, y máquinas tragamonedas en Veracruz. Ambos fueron asegurados durante cateos en inmuebles.

Se trató de 95 máquinas tragamonedas, las cuales fueron incautadas durante operativos coordinados entre autoridades federales y estatales. La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, fueron los encargados de supervisar el proceso de destrucción e incineración.

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Aseguran máquinas tragamonedas en veracruz

Quince máquinas tragamonedas fueron aseguradas el jueves 17 de mayo, en un cateo realizado en el fraccionamiento Albatros, del municipio de Veracruz.

La Fiscalía General de la República, informó sobre el procedimiento judicial en el que participaron elementos del ministerio público federal, defensa y policía estatal por la presunta violación de la ley federal de juegos y sorteos. Una persona fue detenida y el inmueble asegurado para disposición del ministerio público federal.

24 detenidos en cateos en una semana

24 personas fueron detenidas en cateos realizados entre el 11 y 17 mayo, en diferente municipios de la entidad veracruzana. Las autoridades de seguridad informaron que los operativos se realizaron en 21 municipios, entre ellos Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba y Medellín de Bravo.

Se aseguraron objetos como presunta droga, armas, equipamiento táctico y vehículos con reporte de robo.

Resoluciones judiciales por delitos en Veracruz en las últimas 24 horas

La Fiscalía informó, que en la últimas 24 horas se logró 67 resoluciones judiciales, en los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio doloso calificado, y delito contra la salud en Veracruz.

Además, indicaron que se trató de 15 sentencias condenatorias, 5 fallos condenatorios y 47 vinculaciones a proceso contra presuntos responsables de diversos ilícitos. Asimismo se dieron 30 imputaciones, se cumplimentó 17 mandamientos judiciales y 8 detenciones en flagrancia.