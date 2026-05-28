Colapsa Espectacular y Cae Sobre Vivienda y un Taxi en Veracruz; Esto se Sabe

Durante las primeras horas de este jueves 28 de mayo sobre la avenida Miguel Alemán, exactamente la parte lateral del Puente Alemán, en el carril dirección de norte a sur, a la altura de la calle Santos Pérez Abascal, un espectacular cayó encima de una casa, según lo que se aprecia en el lugar se trata de una vivienda en situación de abandono, lo cual se presume por las condiciones en las cuales se observa.

Se trata de un anuncio espectacular conformado por una estructura metálica, con una lona bastante grande los cuales se vinieron abajo. Los habitantes del sector señalan que durante la madrugada ya se apreciaba que el espectacular estaba a punto de caer, se veía ladeado, horas después finalmente cayó.

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Taxi resulta con daños en el toldo tras caída de espectacular

Al interior de la vivienda se logró observar que hay un vehículo en lo que es el estacionamiento del inmueble, se trata de un taxi, el cual resultó con daños, puesto que también parte de la estructura le cayó encima a este taxi, al momento no se tiene la certeza que se trate de un vehículo se transporte público que se encuentre en uso, pero resultó bastante dañado en la parte del toldo de la unidad vehicular.

Al momento no se tiene reporte de personas lesionadas por este incidente, lo que sí es constante es el riesgo de esta estructura que cayó encima de esta casa, pues podría colapsar el inmueble por el peso de la estructura metálica.

Este incidente alarmó a los vecinos de la zona porque desde la madrugada cuando se alertó de la posibilidad de la caída de la estructura de gran tamaño. Es importante recordar que ocurrió sobre avenida Miguel Alemán, justo sobre la lateral del Puente Alemán, precisamente, frente del auditorio Benito Juárez.

Es de mencionar que a pesar de lo aparatoso del suceso, no se presentó afectación a los peatones sobre la banqueta, el suceso ocurrió totalmente al interior de la vivienda, ni tampoco a los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación.