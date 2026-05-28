Colapsa Espectacular y Cae Sobre Vivienda y un Taxi en Veracruz; Esto se Sabe

La estructura metálica de un anuncio espectacular se vino abajo durante las primeras horas de este jueves cayendo sobre una vivienda y un taxi.

espectacular cae sobre taxi y casa en la Av. Miguel Alemán en VeracruzFoto: N+

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Un espectacular metálico colapsa en Veracruz, dañando una vivienda y un taxi. Sin heridos reportados, pero el peligro sigue latente. Conoce los detalles de este suceso que alarmó a los vecinos.

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