Caso Henry: ¿Quién es el Hombre que Rescató a Niño de Incendio en Tienda en Chalco, Edomex?

Henry, el niño de dos años que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo durante la quema de una tienda tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue auxiliado por un hombre en situación de calle, quien también lucha por su vida en un hospital, ¿quién es?

El domingo 22 de febrero durante los hechos vandálicos en respuesta al abatimiento del poderoso criminal, Henry y sus padres estaban en el área de cajas del negocio a punto de pagar una gelatina para el niño cuando dos sujetos encapuchados arrojaron combustible y prendieron fuego.

Él recibió quemaduras graves, en segundos un par de personas nos quitaron la tranquilidad, nos quitaron la estabilidad, nos quitaron a nuestra felicidad que es el niño, dijo Karen Gómez, madrina de Henry

El bebé Henry y su papá, Carlos Noé, sufrieron graves quemaduras, pero también una tercera persona, un hombre que vive en situación de calle y que es conocido por la comunidad: Roberto Carlos Rojas Solís.

Sacó al niño que estaba en llamas, estaba aquí, parece ser que también sufrió quemaduras. Este muchacho es de situación de calle, dijo a N+ una vecina

¿Quién es Roberto Carlos Rojas Solís, quién ayudó a niño Henry?

Roberto Carlos Rojas Solís de 33 años de edad, es el héroe sin capa, como dicen los vecinos. Beto, como le dicen de cariño, estaba en las inmediaciones cuando observó que dos sujetos prendieron fuego a la tienda.

Sin embargo, no dudó ni un momento en entrar a la tienda y ayudar al papá del bebé para sacar al niño que estaba envuelto en llamas por la zona de los dulces, contó su mamá, María Eugenia:

Mi hijo se metió, lo quiso salvar y mi hijo salió con quemaduras de tercer grado

Roberto Carlos está grave en el Hospital Rubén Leñero. La familia de Henry reconoció la valentía de Beto, vecino de la colonia San Miguel Xico, por lo que esperan su pronta recuperación. En tanto, gente de la comunidad lo ha buscado para reconocer su valor.

Henry está sedado y entubado, su estado de salud es grave y su familia no pierde la fe en que su recuperación sea optima.

Seguimos en el mismo pronóstico, es reservado, él está delicado, él recibió quemaduras graves

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró la tienda donde ocurrió el ataque y hasta el momento no se sabe nada de los responsables. Mientras que los vecinos exigen justicia, ya que señalan que la inseguridad en el municipio cada vez va en aumento.

Es dura la situación que se está viviendo aquí en el municipio, un poco preocupante y alarmante

