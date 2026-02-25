Reclaman Restos de “El Mencho”: ¿Cuál es el Proceso para Recuperar un Cuerpo ante la FGR?

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reclamado por sus familiares a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ahora se espera el proceso para hacer el traslado hasta donde se le dará el último adiós. Pero, ¿cómo se solicitan los restos de un ser querido a las autoridades?

El hombre que dirigía una de las organizaciones criminales más sanguinarias y poderosas de México fue abatido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. La confirmación de su fallecimiento desató una serie de hechos violentos conformados por bloqueos carreteros, incendios de vehículos y comercios, así como enfrentamientos armados en varios puntos del país.

Las autoridades indicaron que “El Mencho” murió durante un traslado aéreo hacia un hospital luego de resultar lesionado durante su detención. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada conocida como FEMDO.

Sin embargo, luego fueron trasladados al Centro Federal Pericial Forense, ubicado en la avenida Río Consulado en la alcaldía Azcapotzalco, donde se registra un fuerte operativo en las inmediaciones.

Este miércoles la FGR informó que "recibió un escrito” de un representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”.

El representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega

¿Cómo se solicita un cuerpo a la FGR?

La Fiscalía General de la República (FGR) debe realizar todo un protocolo para entregar el cuerpo de una persona a sus familiares. Ojo, porque solo se entrega a los familiares directos o representantes legales. Entonces se tiene que presentar:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte) del familiar que reclama.

Actas que demuestren el vínculo: Acta de nacimiento o de matrimonio (original y copias).

En caso de concubinato, se requieren constancias legales o testimoniales que lo avalen.

También el documento que tenga validez sobre la representación jurídica de la familia.

Antes de la entrega, también se debe hacer una identificación oficial del cadáver; esta puede ser de la siguiente manera:

Identificación visual: El cuerpo es reconocible y la familia realiza la identificación física o por fotografía ante el Ministerio Público Federal (MPF).



Identificación forense: Si el cuerpo no es reconocible, la FGR solicita muestras de ADN, estudios odontológicos o dactiloscópicos. Este proceso puede tardar desde unos días hasta meses, dependiendo del estado del cuerpo.

Ahora bien, una vez que se realizó ese paso, es necesario presentarse al lugar donde está el cuerpo y se debe presentar una solicitud de entrega donde se establezca que quieres la devolución del cuerpo para su inhumación o cremación.

Luego las autoridades tienen que verificar toda la información y emiten un Oficio de Liberación de Cuerpo dirigido al Servicio Médico Forense (Semefo) o al área pericial correspondiente.

Con ese documento y el certificado de defunción expedido por el médico legista de la FGR, ahora se puede hacer el siguiente paso del trámite ante el Registro Civil para tramitar el Acta de Defunción y obtener la orden de inhumación o cremación.

El trámite ante la FGR y la entrega del cuerpo no tienen costo. Nadie puede cobrarte por "agilizar" la entrega.

Los gastos funerarios corren por cuenta de la familia, aunque existen programas de apoyo a víctimas (como la CEAV - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) que pueden cubrir los gastos si la persona fallecida fue víctima de un delito federal.

