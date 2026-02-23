La Muerte de 'El Mencho': Esta Fue la Última Ruta que Siguió antes de Caer el Líder del CJNG

“El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, fue abatido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió luego de un enfrentamiento con fuerzas federales; esta fue su última ruta.

El hermoso amanecer que ofrecía el Pueblo Mágico el domingo 22 de febrero de 2026, fue opacado por ráfagas de disparos, helicópteros sobrevolando y por la presencia de elementos de seguridad en la zona.

De acuerdo con los habitantes de Tapalpa, el enfrentamiento comenzó alrededor de las 7:00 horas y los balazos dejaron de sonar hasta después de las 10:00 horas. Esa mañana la confusión y el miedo se apoderó de todos. Esconderse en sus casas era la mejor estrategia para evitar ser una víctima colateral de la lluvia de disparos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que “El Mencho” fue detenido luego de un operativo histórico en colaboración con Estados Unidos. En dichas movilizaciones las fuerzas armadas se enfrentaron a balazos contra integrantes del CJNG.

Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada. Y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción, dijo en conferencia

Las labores de inteligencia permitieron seguir la pista de “El Mencho”, uno de los criminales más poderosos y buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su caída desató el caos y violencia de manera simultánea en varias entidades del país.

¿Cuál fue la última ruta de “El Mencho” antes de morir?

Las autoridades indicaron que las operaciones se enfocaron en Tapalpa, Jalisco, a 140 kilómetros de Guadalajara, muy cerca de la carretera federal a Colima. Dicho tramo es uno de los más usados para llegar a la playa en el estado vecino o para dirigirse a la zona de cabañas exclusivas en Tapalpa.

Fue justo en la zona de Tapalpa Country Club donde el lujo acompañó a “El Mencho” en sus últimos momentos de vida.

Las autoridades señalaron que el 20 de febrero se ubicó a un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales, quien se reunió en ese sitio con el criminal.

Un día después la mujer se retiró de la cabaña y se obtuvo información de que el líder del CJNG seguía en el inmueble. Ese mismo día comenzó el plan de operación para dar el golpe histórico que incluyó una intervención terrestre y aérea.

Para conservar el secreto y con ello, obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa: no llegaron a Jalisco, estuvieron, esta Fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco

El día 22 de febrero, o sea en el transcurso de la noche, que es cuando se corrobora la presencia del “Mencho”, la Fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención.

Posteriormente el “Mencho” salió de la cabaña y varios hombres enfrentaron a las fuerzas armadas. El criminal trató de escapar por una zona boscosa con sus dos escoltas y hombres de confianza.

Sin embargo, fueron alcanzados por autoridades federales y los hallaron escondidos en la maleza. “El Mencho” estaba fuertemente armado, pero no pudo usar su artillería ante la cantidad de elementos que lo tenían rodeado.

Una vez que la situación fue controlada, personal médico lo revisó a él y a sus escoltas y determinaron su traslado vía aérea para recibir atención especial en un hospital, sin embargo, fallecieron en el trayecto. El plan cambió luego de la muerte de "el patrón", ya que no era seguro quedarse en Jalisco.

Por lo tanto, el helicóptero que llevaba su cuerpo cambió de dirección y llegó a Morelia, Michoacán, donde una aeronave de las fuerzas armadas llevó a la Ciudad de México los restos del hombre que controlaba a la célula delictiva más poderosa y con presencia en todo México.

Los análisis de ADN han confirmado su identidad, ahora están a la espera de que alguien los reclame, de lo contrario se irían a la fosa común.

