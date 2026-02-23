Balacera Deja Varios Heridos en Colonia Campamento 2 de Octubre, en Alcaldía Iztacalco de CDMX

Una balacera en la colonia Campamento 2 de Octubre, en la alcaldía Iztacalco, dejó al menos 4 personas lesionadas, entre ellas una mujer que iba pasando en la zona; buscan a responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados por una balacera en calles de la demarcación, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para verificar la situación.

Noticia relacionada: El Mencho: ¿Su Hija Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, será Sucesora del CJNG?

En inmediaciones de la colonia Campamento 2 de Octubre, de manera preliminar se informó que encontraron a varias personas lesionadas por impactos de arma de fuego. Entre las víctimas había hombres de entre 17 y 20 años de edad. También una mujer de la tercera edad que iba pasando por la zona y quedó en medio de la balacera.

Video: Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos en Moto Atacan de Manera Directa a Dos Jóvenes; Hay Persecución de Agresores en CDMX

¿Qué se sabe de los responsables de la balacera en Iztacalco?

Luego de brindar atención de emergencia a los lesionados, se determinó su traslado al Hospital Balbuena debido a la gravedad de sus heridas.

Los testigos refirieron que las personas fueron atacadas de manera directa por al menos tres sujetos, por lo que luego de la agresión armada, dos de ellos huyeron en una motocicleta.

Mientras que el otro sospechoso corrió hacía una zona habitacional para tratar de ocultarse. Por está razón, varios policías desplegaron un operativo para buscarlo en un inmueble. Los vecinos salieron de la vivienda en la que presuntamente habitan varias familias al ver una gran cantidad de oficiales.

Después de algunos momentos lograron capturar a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, presunto sospechoso de la balacera en Iztacalco, por lo que fue subido a una patrulla para presentarlo al Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica. No obstante, el operativo continúo en la zona.

¿Qué dijeron las autoridades?

La SSC informó que acudieron a un domicilio en la colonia Campamento 2 de Octubre derivado del reporte de una agresión con disparos de arma de fuego.

Al llegar, observaron a varias personas con visibles manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que solicitaron los servicios de emergencia

Los paramédicos que acudieron al apoyo, trasladaron a diferentes hospitales a cuatro hombres lesionados de 17, 22, 24 y 70 años, y a una mujer de 75 años de edad, para su pronta atención médica.

Luego de un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia en la zona, informaron que en total seis posibles responsables fueron detenidos y serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Los hombres de 16, dos de 18, y de 20, 24 y 34 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales

A los sospechosos les aseguraron dos armas de fuego cortas y 10 cartuchos útiles, así como una motocicleta. La Fiscalía de la CDMX ya investiga para esclarecer el caso, hasta el momento se desconoce con exactitud el estado de salud de los lesionados, así como los motivos por los que comenzó la agresión armada.

Historias recomendadas:

EPP