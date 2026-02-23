Incendio en Fábrica de Muebles Pone en Alerta a Vecinos de Colonia Atlampa, CDMX, ¿Qué Pasó?

Un fuerte incendio en una fábrica de muebles ubicada en la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, tiene en alerta a vecinos y servicios de emergencia, por lo que la zona se mantiene asegurada.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 15:00 horas, cuando los vecinos y trabajadores del lugar llamaron al 911 para pedir ayuda. Por está razón, los bomberos llegaron al inmueble ubicado en la calle Sabino al cruce con Garzas.

Una vez en el sitio de alrededor de 500 metros cuadrados comenzaron con las maniobras para contener y sofocar las llamas, debido a que al tratarse de un sitio con materiales altamente flamables, el temor de una expansión era latente.

Por ello, acordonaron la zona para evitar algún incidente y desalojaron las inmediaciones e implementaron un cerco en al menos cuatro calles.

Fueron evacuadas aproximadamente 60 personas de dos inmuebles. Algunas de ellas salieron por la azotea como medida de seguridad

Sin embargo, la emergencia fue mayor cuando se percataron que había trabajadores atrapados en el incendio de la fábrica de muebles en la colonia Atlampa.

¿Cómo se originó el incendio en la fábrica de muebles?

Con ayuda de hachas los bomberos rompieron las láminas que funcionan como techo de la fábrica para poder ingresar y rescatar a las personas atrapadas. Así que luego de varias maniobras, consiguieron poner a salvo a cuatro empleados, quienes ya contaban con síntomas de intoxicación.

Las personas afectadas fueron enviadas a un inmueble aledaño para después ahí ayudarlos a descender y brindarles atención médica; ninguno presenta lesiones por quemaduras.

Personal paramédico brindó atención a tres personas por crisis nerviosa y a una mujer por raspones menores; ninguna requirió traslado hospitalario, dijo Protección Civil

Debido a que la fábrica tiene varias salidas, se aplicaron esfuerzos desde diversos frentes con la finalidad de controlar el incendio. En el lugar hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como bomberos de fuerzas federales para brindar apoyo. Luego de dos horas de labores finalmente pudieron sofocar las llamas y hacer el retiro de escombros.

Hasta el momento se desconoce el origen del incendio en la fábrica de muebles en la colonia Atlampa, no obstante, las autoridades realizaran las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

