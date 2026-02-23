Caso Ayotzinapa: CNDH Informa que No Integrará “Comisión de la Verdad del Caso Iguala”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró que está imposibilitada para integrar la "Comisión de la Verdad del Caso Iguala", relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A través de un pronunciamiento, dijo que tiene imposibilidad jurídica para integrar dicha Comisión, además de que "no será instrumento" para "alterar" el "orden jurídico ni las investigaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera su imposibilidad jurídica de integrar la llamada “Comisión de la Verdad del Caso Iguala” y precisa que no será instrumento para alterar el orden jurídico ni las investigaciones en curso.

La CNDH indicó que en diciembre de 2025 recibió un proveído, dictado en el Toca Penal 10/2022, suscrito por la Secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, donde se les notificó que serían parte de la “Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa” (CoVAJ-Ayotzinapa).

Asimismo, recordó que en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de dicha Comisión, cuyo objetivo era establecer la colaboración entre las dependencias gubernamentales para la investigación de los posibles sitios en los que podrían encontrarse los normalistas.

Un año después fue creada mediante un acuerdo del entonces titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), a solicitud de las víctimas indirectas.

Fue constituida con el propósito específico de investigar los hechos, perseguir delitos y concluir los procesos penales vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas

¿Por qué la CNDH no será parte de la Comisión para la Verdad y Justicia?

La CNDH refirió que expusieron que la participación de este organismo en la integración de una nueva Comisión de Investigación sobre los hechos que ya fueron objeto de un análisis institucional y que dieron lugar hace 8 años en la emisión de la Recomendación 15VG/2018.

Desde hace 4 años a su revisión en un contexto jurídico distinto, del cual derivará una nueva recomendación, plantea conflicto de interés, directo y jurídicamente insalvable

En ese sentido, la CNDH asegura que su intervención en la Comisión implicaría:

Revisar, valorar y eventualmente modificar conclusiones que se han formulado, lo cual comprometería los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que rigen a nuestra actuación institucional



Por está razón, señala que no resulta “jurídicamente viable” asumir de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimientro de sus propias resoluciones.

Dicha superposición de funciones genera una incompatibilidad institucional que impide una actuación objetiva y plenamente confiable

Además, de que al intervenir la CNDH estaría invadiendo las facultades del Ministerio Público.

Este Organismo Nacional no cuenta con las facultades necesarias para fija y mucho menos aprobar las líneas de investigación a seguir dentro de una investigación de índole penal, pues como se ha mencionado ya, eso corresponde exclusivamente al ente técnico especializado, es decir, a la FGR



Finalmente, la CNDH reafirmó su compromiso con las víctimas directas e indirectas reales de aquellos lamentables sucesos y asegura que los avances en las investigaciones podrían verse afectados. “En nada beneficia el curso de las investigaciones”.

Por lo que no nos prestaremos al quebranto de la ley, y desde luego, ni de lejos, a ser parte de una trama que amenaza echar por tierra lo avanzado en los últimos seis años



