Prenden Fuego a Food Truck en Colonia Libertad, Mexicali; Autoridades Buscan a Responsables

Un incendio registrado en un food truck en la colonia Libertad generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, quienes ya investigan los hechos.

De acuerdo con información preliminar, el establecimiento móvil fue incendiado en la calle Marmoleros Sur. En el lugar se observó un vehículo blanco relacionado con el caso; sin embargo, dicha unidad fue localizada posteriormente en el callejón Lerdo de Tejada, sin que se reportaran personas detenidas en ese punto.

La Fiscalía General del Estado compartió el video del hecho con el fin de dar con los presuntos responsables.

Arresto en zona Garita Calexico

Autoridades informaron que hubo un arresto en la zona de la garita del Centro, aunque hasta el momento no se ha confirmado si la persona asegurada tiene relación directa con los hechos.

De manera preliminar se indicó que cuatro personas viajaban en el vehículo blanco que presuntamente participó en el incidente. El vehículo habría detenido su marcha e intentado provocar el incendio del food truck.

El propietario del food truck confirmó que el siniestro no dejó pérdida total en la unidad. Las investigaciones continúan para localizar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

