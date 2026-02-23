Colectivo Pide Tecnología y Seguridad Tras Hallazgo de Restos en Fosas de Mexicali

Integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes solicitaron apoyo ciudadano y respaldo de autoridades federales tras el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en el Valle de Mexicali.

De acuerdo con el conteo del colectivo, hasta el momento se han localizado 34 restos en 18 fosas en la zona de Miguel Alemán. Las madres buscadoras hicieron un llamado a la población mexicalense para donar insumos básicos que permitan continuar con los trabajos en el área.

Nota relacionada: Hallan 15 Fosas Clandestinas en Mexicali, BC; Nueve Cuerpos ya Fueron Identificados

Solicitan intervención federal y mayor seguridad

Las integrantes también pidieron la intervención de la Federación para agilizar los procesos de identificación, debido a que muchos de los restos presentan alto grado de calcinación, lo que complica la obtención de perfiles genéticos.

Irma Leyva, presidenta del colectivo Madres Unidas y Fuertes, señaló que se prepara una solicitud formal para que se envíe personal capacitado y tecnología especializada que permita avanzar en los análisis de ADN y dar identidad a los restos localizados.

Además, denunciaron situaciones de riesgo durante sus traslados hacia la zona de búsqueda, por lo que solicitaron mayores condiciones de seguridad para continuar con las labores.

El colectivo reiteró que el objetivo principal es identificar cada uno de los restos y llamó a fortalecer el trabajo coordinado entre sociedad, colectivos y autoridades ante el incremento de hallazgos en la región.

Historias recomendadas:

Información Kitzia Flores

APG