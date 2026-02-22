Cancelan Servicios de Visas en Consulado de EUA en Tijuana este 23 de Febrero; Esto se Sabe

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana informó la suspensión temporal de los servicios rutinarios de visas y de atención a ciudadanos estadounidenses para el lunes 23 de febrero de 2026, debido a operaciones de seguridad en curso y las afectaciones que estas han generado en los traslados.

La representación consular pidió a las personas con citas programadas revisar su correo electrónico, donde recibirán información actualizada sobre la reprogramación de sus trámites.

Te podría interesar: Van 19 Detenidos por los Hechos Violentos Hoy en Baja California

Medida responde a interrupciones en los viajes

De acuerdo con el aviso oficial, la decisión se tomó ante las interrupciones en los viajes derivadas de los operativos de seguridad, con el fin de salvaguardar a usuarios y personal.

El Consulado señaló que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en México y requieran servicios consulares pueden comunicarse al +1-202-501-4444 desde México o al +1-888-407-4747 desde Estados Unidos.

Asimismo, se recomendó inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones oportunas sobre información de seguridad y protección.

Hasta el momento, la autoridad consular no ha informado cuándo se reanudarán los servicios de manera regular.

Historias recomendadas:

APG