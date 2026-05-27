Banxico Reduce Pronóstico de Crecimiento Económico para México en 2026

El Banco de México (Banxico) recortó este miércoles 27 de mayo de 2026 su pronóstico de crecimiento para la economía nacional a 1.1% desde el 1.6% previo.

Se trata del segundo ajuste consecutivo que realiza el banco central al pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México.

Mientras que para 2027 se prevé un crecimiento del PIB de 2.1%, tasa ligeramente mayor a la de 2.0% del informe anterior.

¿Por qué el Banxico recortó su pronóstico de crecimiento?

La revisión del crecimiento esperado para 2026 resulta principalmente de un desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año considerablemente más débil de lo esperado, explicó el Banxico en su informe trimestral.

Ello, añadió, se encuentra "parcialmente compensado por la expectativa de mayores tasas de crecimiento trimestral para el segundo trimestre y, en menor medida, para el tercero, a las estimadas previamente".

"Esto último explicado por una demanda externa mayor a la prevista entre el cierre del primer trimestre y el inicio del segundo", explicó la entidad.

Riesgos para el crecimiento

En su informe, el Banxico señaló los principales riesgos para el crecimiento de la actividad económica del país, destacando:

Que se intensifique el ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en Estados Unidos, particularmente en lo comercial, con la revisión del T-MEC.

Que un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo repercuta adversamente en la economía global.

Que se materialicen episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales o internacionales.

Que fenómenos meteorológicos tales como temperaturas extremas, ciclones o sequías impacten adversamente la actividad económica nacional.

AMP