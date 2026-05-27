Banxico Reduce Pronóstico de Crecimiento Económico para México en 2026

Se trata del segundo ajuste consecutivo que realiza el banco central al pronóstico de crecimiento del producto interno bruto

Sede de Banco de México. Foto: CuartoscuroSede de Banco de México. Foto: Cuartoscuro

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El Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para la economía nacional a 1.1% desde el 1.6% previo debido a un desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año considerablemente más débil de lo esperado

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