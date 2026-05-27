Rescatan a Dos Menores en Baja California Sustraídos por su Padre de EUA

Autoridades de BC rescataron a dos menores sustraídos en Estados Unidos tras la activación de una Alerta Amber internacional

Rescatan a Menores Sustraídos de EUAFoto: Defenda

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Impactante rescate en BC: niños de 10 meses y 1 año recuperados tras ser llevados a México por su padre. Alerta Amber internacional fue clave.

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