Rescatan a Dos Menores en Baja California Sustraídos por su Padre de EUA

Fuerzas de seguridad de Baja California lograron el rescate de dos menores de edad que habían sido sustraídos ilegalmente por su padre en Estados Unidos, tras la activación de una Alerta Amber internacional.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, en coordinación con autoridades estadounidenses, luego de que se reportara que el hombre cruzó la frontera hacia México con los niños, de 10 meses y 1 año de edad.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso, identificado como Dane “N”, ingresó al país por Tijuana con la intención de evadir a la justicia, trasladándose posteriormente al puerto de San Felipe.

Detención y rescate de menores

Gracias al intercambio de información con los U.S. Marshals, elementos de Enlace Internacional de la Fuerza Estatal lograron ubicar al individuo en el fraccionamiento Los Naranjos, donde se llevó a cabo su detención y el rescate de los menores.

El caso, considerado de alto riesgo por involucrar a víctimas de corta edad, movilizó a las corporaciones de seguridad, concluyendo con un resultado favorable al encontrarse a los niños en buen estado de salud.

El detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para su proceso correspondiente y eventual entrega a autoridades estadounidenses, mientras que los menores quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, en espera de ser reunidos con sus familiares.

APG