Junior H Llegará a Querétaro con su Tour Estadios México 2027; ¿Cuándo y Dónde se Presentará?

El cantante Junior H confirmó una presentación en Querétaro como parte de su “Tour Estadios México 2027”, gira con la que continúa consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares.

Junior H Confirma Presentación en QuerétaroFb: Junior H

Destacado

Junior H llega a Querétaro con su Tour Estadios México 2027. No te pierdas su concierto el 15 de enero en el Estadio Finsus Conspiradores. ¡Descubre las experiencias especiales y asegura tu entrada!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+