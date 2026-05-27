Junior H Llegará a Querétaro con su Tour Estadios México 2027; ¿Cuándo y Dónde se Presentará?

El cantante Junior H llegará a Querétaro como parte de su “Tour Estadios México 2027”, una gira con la que busca consolidar uno de los momentos más importantes de su carrera musical.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Junior H en Querétaro?

El artista se presentará el próximo 15 de enero en el Estadio Finsus Conspiradores, en un espectáculo con duración aproximada de dos horas y acceso para todas las edades.

La gira llega después de múltiples sold outs en México, Estados Unidos y Latinoamérica, consolidando a Junior H como uno de los máximos exponentes mexicanos del momento gracias a éxitos que forman parte del fenómeno “$ad Boyz”.

Además del concierto, los asistentes podrán adquirir distintos tipos de boletos con experiencias especiales y paquetes de mercancía oficial, que incluyen artículos como tote bags, posters, lanyards y boletos conmemorativos.

El evento contará con accesibilidad para personas en silla de ruedas y se espera una importante asistencia de fanáticos queretanos y de estados vecinos.

¿Qué tipos de boletos podrán adquirir los asistentes al concierto?

De acuerdo con la información oficial del evento, estarán disponibles accesos SAD BOYZ ZONE EXPERIENCE, SAD BOYZ PLUS, GENERAL EXPERIENCE y GENERAL PLUS, además de boletos para zonas Jardines, Preferente y Central Alto/Bajo.

Las experiencias especiales incluirán beneficios como acceso anticipado al recinto y paquetes de mercancía oficial inspirados en el concepto “$ad Boyz”, movimiento con el que el cantante se ha identificado durante los últimos años.