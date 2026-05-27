Rescatan a Menor Privada de la Libertad por Conductor de App en Tijuana

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) rescataron a una adolescente de 17 años y detuvieron a un hombre señalado por presunta privación ilegal de la libertad y amenazas, en hechos ocurridos durante la madrugada del 26 de mayo en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tijuana.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban un recorrido preventivo cuando una mujer les solicitó auxilio de manera urgente, señalando un vehículo en movimiento donde viajaba su hija presuntamente en contra de su voluntad.

Intercepción terminó en choque

Tras implementar un operativo, los agentes lograron dar alcance al automóvil sobre la avenida Abraham González y calle Francisco Urbanejo, donde el conductor perdió el control e impactó contra la acera.

Posteriormente, el sujeto intentó darse a la fuga a pie, sin embargo, fue asegurado por los oficiales conforme a los protocolos. El detenido fue identificado como Jesús Ángel “N”, de 35 años.

Víctima señaló amenazas previas

Según el testimonio de la menor, el hombre era una persona conocida que anteriormente le brindaba servicio como conductor de plataforma digital, pero con el tiempo habría comenzado a ejercer presión psicológica y amenazas hacia ella y su familia.



Como parte de las diligencias, fue asegurado un vehículo sedán color blanco, marca MG5, el cual quedó a disposición de la autoridad correspondiente junto con el detenido.

APG