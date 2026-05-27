Rescatan a Menor Privada de la Libertad por Conductor de App en Tijuana

Una adolescente de 17 años fue rescatada por policías en Tijuana tras ser presuntamente privada de la libertad por un conductor de plataforma

Conductor de App Detenido por Privación de la LibertadFoto: SSPCM

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Una adolescente fue rescatada en Tijuana tras ser retenida por un conductor de app. La intervención policial fue clave para detener al sospechoso. Infórmate más aquí.

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