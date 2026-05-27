¿Qué Pasó Cerca del AICM Hoy? Reportan un Muerto en Colonia Peñón de los Baños

Una persona murió hoy, 27 de mayo de 2026, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); en N+, te informamos qué pasó en la colonia Peñón de los Baños, donde se registró una emergencia este miércoles.

¿Qué paso hoy en la colonia Peñón de los Baños?

Intensa movilización policiaca se registró la mañana de hoy, en inmediaciones del AICM, en calles de la colonia Peñón de los Baños, por la muerte de una persona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, entre la calle Hermosillo, casi esquina con el Circuito Interior, donde se habría registrado una discusión en la que se involucraron al menos tres hombres.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en Peñón de los Baños? Hombre Muere luego de una Discusión en calles de CDMX

Al lugar de la pelea llegaron policías de la Ciudad de México y peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX, quienes se encargaron de la investigación del presunto homicidio.

Los presuntos responsables del asesinato huyeron luego de la pelea con la víctima.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló, en una tarjeta informativa, que al lugar llegaron paramédicos, quienes diagnosticaron a la víctima, de 27 años de edad, sin signos vitales y sin rastros de violencia.

Según la SSC, la persona sin vida sería una de las que huyeron luego de la pelea y su cuerpo quedó en el pasillo de un domicilio. Posteriormente, sus familiares lo recostaron en la banqueta, mientras llegaban los servicios de emergencia.

Familiares agreden a policías de CDMX

La SSC apuntó que los policías que atendieron el llamado de emergencia fueron agredidos por los familiares de la persona fallecida, por lo que fueron presentados ante las autoridades ministeriales, junto con los presuntos agresores, para que rindieran su declaración.

La dependencia agregó que la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación administrativa interna.

Mapa de la colonia Peñón de los Baños