¿Qué Pasó Cerca del AICM Hoy? Reportan un Muerto en Colonia Peñón de los Baños

En N+, te informamos qué pasó en la colonia Peñón de los Baños hoy, donde una persona murió

Un muerto en colonia Peñón de los Baños, CDMXFoto: N+

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Hoy en Peñón de los Baños, cerca del AICM, una discusión termina en tragedia. Infórmate sobre lo ocurrido en la Venustiano Carranza.

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