Emergencia en Tepito Hoy: ¿Qué pasó en Edificio donde Rescataron a 3 Mujeres?

Policías, paramédicos y bomberos atendieron una emergencia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc

Ambulancia del ERUM en CDMX atiende emergencia en TepitoFoto: N+

Destacado

Hoy en Tepito: Bomberos y paramédicos actúan rápido para salvar a 3 mujeres en un incendio. Entérate de cómo se desarrollaron los hechos en la colonia Morelos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+