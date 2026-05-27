Emergencia en Tepito Hoy: ¿Qué pasó en Edificio donde Rescataron a 3 Mujeres?

La mañana de hoy, 27 de mayo de 2026, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) atendieron una emergencia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron rescatadas tres mujeres.

Los hechos ocurrieron en un edificio en el Eje 1 Norte Avenida Granaditas, al cruce con Manuel Doblado, donde se registró un conato de incendio en un departamento.

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¿Qué pasó en la colonia Morelos?

Debido al conato de incendio en el departamento ubicado en el cuarto piso, tres mujeres resultaron afectadas por inhalación de humo.

Al sitio llegaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes atendieron en una ambulancia a las afectadas: dos mujeres adultas y una menor de edad.

Por su parte, los bomberos capitalinos controlaron la situación y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un dispositivo de vialidad ante la movilización de los servicios de emergencia en la zona.

La zona presentó rezago vehicular y posteriormente se reanudó la circulación sin contratiempos rumbo a Congreso de la Unión.

SPB