Marinos Lesionados en el AICM: ¿Qué Pasó Hoy en Instalaciones Navales en CDMX?

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) resultaron lesionados hoy, 27 de mayo de 2026, por un incidente en instalaciones navales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico (AICM).

En un mensaje en redes sociales, la dependencia federal precisó que los hechos ocurrieron en un área de cocina en la Unidad Naval de Protección Portuaria.

¿Qué pasó en instalaciones de Semar en el AICM?

De acuerdo con la información oficial, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por acumulación de gas.

Sin embargo, aseguró que no se registró un incendio mayor y también descartó riesgo para la población o las instalaciones aledañas.

La “situación fue controlada de manera inmediata por el propio personal”, expuso la Semar.

Marinos lesionados

Por los hechos ocurridos en las instalaciones navales en el AICM, algunos elementos navales presentaron lesiones y quemaduras de diversa consideración, aunque la dependencia no precisó el número de heridos.

“Recibieron atención inmediata y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica correspondiente. Ninguno de los elementos se reporta en situación crítica”, indicó.

“La Secretaría de Marina mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado y realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas del incidente”, agregó.

SPB