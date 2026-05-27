Marinos Lesionados en el AICM: ¿Qué Pasó Hoy en Instalaciones Navales en CDMX?

La Secretaría de Marina informa que elementos navales presentaron lesiones por un incidente en la Unidad Naval de Protección Portuaria

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Elementos de Semar resultaron heridos en el AICM tras un incidente. La situación está bajo control y no hay peligro para áreas cercanas. Descubre qué sucedió.

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