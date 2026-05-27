¿Quién Es Mauricio Hoyos Padilla? Mexicano Gana Premio de National Geographic 2026

Entérate aquí quien es Mauricio Hoyos Padilla, el mexicano reconocido con el Premio Buffett al Liderazgo en Conservación 2026, de National Geographic

Mauricio Hoyos Padilla, biólogo mexicanoFoto: Facebook Mauricio Hoyos Padilla

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Descubre al mexicano Mauricio Hoyos Padilla, ganador del Premio Buffett al Liderazgo en Conservación 2026 por su trabajo pionero en la protección de tiburones y océanos. ¿Quién es este héroe de la conservación?

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