¿Quién Es Mauricio Hoyos Padilla? Mexicano Gana Premio de National Geographic 2026

National Geographic Society anunció hoy, 27 de mayo, a los ganadores del Premio Buffett al Liderazgo en Conservación 2026, entre ellos, un mexicano; aquí te informamos quién es Mauricio Hoyos Padilla, el biólogo que fue reconocido con el galardón.

Las personas que han sido recocidas con el Premio Buffett al Liderazgo en Conservación son consideradas como excepcionales y han demostrado liderazgo en la gestión y protección de los recursos naturales de sus regiones y países, y son defensores inspiradores de la conservación que sirven de modelo a seguir.

Cada año, se entregan dos premios: Uno por logros en África y otro por Latinoamérica.

En contexto: Los Premios National Geographic Buffett al Liderazgo en Conservación se crearon en colaboración con la Fundación Howard G. Buffett, para reconocer y homenajear a los héroes anónimos de la conservación.

Mauricio Hoyos Padilla es un biólogo marino mexicano, pionero en el estudio de los tiburones en nuestro país.

Es cofundador de la organización Pelagios Kakunjá y científico Fins Attached, organizaciones dedicadas a la conservación marina.

Ha colaborado en cientos de publicaciones y en un libro sobre el gran tiburón blanco.

Hoyos Padilla se ha convertido en uno d ellos líderes más influyentes, en defensa de los océanos.

Ha impartido conferencias y ha participado en varios documentales internacionales de medios como National Geographic.

También, ha trabajado con legisladores para encaminar la agenda nacional de conservación del mundo marino, en México.

Fue uno de los actores clave en el desarrollo y mantenimiento del Programa de Acción para la Conservación del Tiburón Blanco de México, así como en el decreto que establece al Parque Nacional Revillagigedo como la mayor área marina protegida de América del Norte.

En 2025, sobrevivió a una mordida de tiburón, accidente que ocurrió durante una inmersión científica.

Por el premio que National Geographic le otorgó, Mauricio Hoyos Padilla declaró que es un privilegio dedicar 30 años de su vida al estudio de uno d ellos mayores habitantes del océano.

“Este premio aporta la conciencia tan necesaria sobre el papel fundamental que desempeñan los tiburones en el mantenimiento de los ecosistemas marinos, y la conciencia es el catalizador para la acción decisiva”, afirmó.