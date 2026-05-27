‘El Chapo’ Guzmán Insiste en Ser Regresado a México: Esto Pasó con su Nueva Carta

Aparentemente, 'El Chapo' ha escrito las cartas de su puño y letra, en inglés básico y confuso

Extradición de 'El Chapo' GuzmánFoto: Cuartoscuro | Archivo

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'El Chapo' Guzmán insiste en regresar a México en una nueva carta que envió a la Corte Federal de Nueva York. ¿Qué pasará ahora con su petición? Descubre más sobre este caso.

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