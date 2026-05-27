‘El Chapo’ Guzmán Insiste en Ser Regresado a México: Esto Pasó con su Nueva Carta

El narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, envió una nueva carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, en la que insistió sobre su regreso a México.

Se trata de la onceava carta que El Chapo Guzman envía a la Corte Federal, en la que pidió que su caso sea revisado y en ser regresado a México.

Aparentemente, las cartas las ha escrito El Chapo Guzmán de su puño y letra, en inglés básico y confuso.

El juez de su caso ya ha desestimado las cartas del fundador del Cártel de Sinaloa, por falta de mérito.

Omar García Harfuch descarta tener información de cartas de El Chapo

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de mayo de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que no cuenta con información relacionada con las cartas que ha enviado El Chapo a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Apuntó que en caso de que así fuera, la información “tendría que llegar a la Fiscalía General de la República” (FGR).

García Harfuch agregó que tampoco ha recibido alguna petición, proveniente de El Chapo Guzmán.

Con información de N+ y Ariel Moutsatsos.

RMT