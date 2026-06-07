Aseguran Avioneta con Cocaína, Armas y Vehículos en Mexicali; con Valor de 5 Millones de Pesos

Una aeronave tipo Cessna 206, droga, cargadores, cartuchos, vehículos y un inmueble fueron asegurados durante un operativo coordinado en Baja California.

Esta es la avioneta cargada de droga que confiscaron autoridades federales y estatels.Secretaría de Marina
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