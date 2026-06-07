Aseguran Avioneta con Cocaína, Armas y Vehículos en Mexicali; con Valor de 5 Millones de Pesos

Una aeronave tipo Cessna 206, 24 kilogramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína, 24 cargadores, 377 cartuchos, tres vehículos y un inmueble fueron asegurados en Mexicali, Baja California, como resultado de una operación coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales.

Según las estimaciones oficiales, esta acción representa una afectación económica aproximada de cinco millones de pesos para la delincuencia organizada, además de impedir que la droga asegurada llegara a su posible destino.

Las autoridades señalaron que, además de los trabajos de inteligencia militar realizados en territorio nacional, la operación contó con información proporcionada por autoridades de Estados Unidos, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral que mantienen ambos países en materia de seguridad.

Secretaría de Marina

Despliegue y coordinación

Para el desarrollo del operativo se desplegaron dos aeronaves de ala fija T-6C+ y un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, los cuales brindaron apoyo y coordinación a las unidades terrestres del Ejército, la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Tras el aseguramiento, la droga, la aeronave, los cargadores, los cartuchos, los vehículos y el inmueble quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes y realizará los peritajes necesarios para determinar el alcance de los hechos y deslindar responsabilidades.