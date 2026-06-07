Balacera en Estacionamiento de Plaza Comercial Deja un Muerto en Culiacán

Una balacera en un estacionamiento de una plaza comercial dejo como saldo un muerto y dos lesionados en Culiacán

Balacera en Estacionamiento de Plaza Comercial Deja un Muerto en CuliacánFoto: N+

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Impactante balacera en plaza comercial de Culiacán deja un muerto y dos heridos. Descubre más sobre este violento ataque en Valle Alto.

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