Balacera en Estacionamiento de Plaza Comercial Deja un Muerto en Culiacán

Un hombre sin identificar fue asesinado a balazos y al menos dos personas más resultaron heridas durante un ataque registrado la tarde de este sábado en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.

La víctima quedó en el asiento del conductor de un vehículo que presentó múltiples impactos de arma de fuego. El atentado ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Valle Alto, cerca del dren Bacurimí.

Lesionados fueron trasladados a distintos hospitales

Durante la agresión, al menos dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos hospitales en una camioneta que también presentaba impactos de bala.

Peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron varios casquillos para arma larga y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Asesinan a mujer dentro de automóvil en Culiacán

Una mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba dentro de un automóvil estacionado en el fraccionamiento Rincón del Humaya, en el sector Infonavit Solidaridad de Culiacán.

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El ataque ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando sujetos armados la agredieron y posteriormente huyeron del lugar.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron tras el reporte de disparos, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.