Persecución Deja Dos Detenidos y una Camioneta Asegurada en Colonia de Culiacán, Sinaloa

La tarde de este viernes cinco de junio se registró una persecución con presuntas detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Independencia. Lo anterior ocurrió en la zona sur de la ciudad de Culiacán en el estado sinaloense.

Según los primeros reportes, estos hechos habrían dejado como saldo al menos dos personas del sexo masculino detenidas, así como el aseguramiento de una camioneta, la cual presuntamente se vio involucrada en este acontecimiento.

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De acuerdo con lo informado, los hechos anteriormente descritos se registraron alrededor de las 17:30 horas de este viernes, cuando elementos del Ejército Mexicano detectaron un vehículo sospechoso cuando se desplazaba sobre la avenida Manuel J. Clouthier.

Tras registrarse la persecución, una camioneta de color plata terminó detenida sobre la calle Emiliano C. García y, tras estos hechos, terminó con daños notorios en los neumáticos. Hasta este momento, las autoridades no han informado si hubo aseguramiento de armas u otros objetos ilícitos.

Derivado de estos hechos, la zona donde se registraron las detenciones y el aseguramiento del vehículo permaneció resguardada, mientras las autoridades correspondientes realizaban las diligencias pertinentes tras la persecución registrada en la colonia Independencia, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Asesinan a disparos a una mujer en Rincón del Humaya, Culiacán

En el fraccionamiento Rincón del Humaya, sector Infonavit Solidaridad, en Culiacán, Sinaloa, una mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de un automóvil estacionado en la esquina de las calles Manaslú y Margarita Sánchez Coronado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender la emergencia; sin embargo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, luego de que la víctima fue atacada por un grupo armado durante la tarde del pasado miércoles 3 de junio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras que elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes.

De manera extraoficial trascendió que en el sitio fue localizado un puerquito de peluche rosa; sin embargo, testigos aseguran que los elementos militares lo retiraron, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.