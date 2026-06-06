Persecución Deja Dos Detenidos y una Camioneta Asegurada en Colonia de Culiacán, Sinaloa

Dos personas detenidas y una camioneta asegurada fue el saldo de una persecución con presuntas detonaciones de arma de fuego registrada en la colonia Independencia de Culiacán, Sinaloa.

Persecución Deja Dos Detenidos y una Camioneta Asegurada en Colonia de Culiacán, SinaloaFoto: N+

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Impactante persecución en Culiacán: dos detenidos y una camioneta asegurada tras presuntas detonaciones de arma de fuego. Conoce los detalles de este suceso en la colonia Independencia.

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