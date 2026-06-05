Descartan Relación entre Cerdos de Peluche Localizados en Sinaloa y el Caso de Valeria Márquez

Autoridades descartan vínculo entre asesinatos en Sinaloa y el caso de Valeria Márquez, pese a la aparición de cerdos de peluche similares al que recibió antes de ser asesinada en mayo de 2025.

Descartan Relación entre Cerdos de Peluche Localizados en Sinaloa y el Caso de Valeria MárquezFoto: N+

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Cerdos de peluche en escenas de crímenes en Sinaloa no están ligados al caso de Valeria Márquez, según autoridades.

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