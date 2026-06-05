Descartan Relación entre Cerdos de Peluche Localizados en Sinaloa y el Caso de Valeria Márquez

Descartan autoridades posible relación de asesinatos en Sinaloa con el caso de Valeria Márquez, quien fue atacada a balazos el pasado 13 de mayo de 2025 al interior de una estética llamada Blossom The Beauty Lounge, ubicada en Zapopan, Jalisco, en la colonia Real del Carmen.

La teoría de relacionar los hechos surge tras la localizados peluches durante homicidios en el estado de Sinaloa parecidos al que le enviaron de regalo a la creadora de contenido antes de ser asesinada mientras realizaba una transmisión en redes sociales el 13 de mayo de 2025.

Foto: N+

¿Han solicitado las autoridades de Sinaloa apoyo o información a Jalisco sobre los crímenes?

Hasta el momento, autoridades sinaloenses no han requerido colaboración a sus homólogas de Jalisco.

Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal de Jalisco, declaró: "Aparecen peluches cuando se encuentra a estas personas, no hemos recibido requerimiento pidiéndonos información, yo creo que hay que tomarlo con cuidado, para no desviarnos, sin embargo, es importante estar atentos a ello".

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo que están atentos a esta situación de los crímenes en Sinaloa.