Aerolíneas en Jalisco Restringen Traslados de Pasajeros por Prevención de Ébola a Estos Países

El Secretario de Salud Jalisco informó que las aerolíneas restringirán el traslado de pasajeros que hayan estado en la República del Congo, Uganda y Sudán del Sur, en los últimos 21 días

Aeropuerto de GuadalajaraFoto: N+

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¿Estuviste en República del Congo, Uganda o Sudán del Sur? Aerolíneas en Jalisco restringen viajes por prevención de ébola. Descubre cómo se implementa el protocolo de salud.

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