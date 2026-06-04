Aerolíneas en Jalisco Restringen Traslados de Pasajeros por Prevención de Ébola a Estos Países

El Secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que las aerolíneas restringirán la transportación de pasajeros que hayan estado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda y Sudán del Sur, por cuestiones de sanidad internacional.

De acuerdo con Pérez Gómez, esta disposición está siendo implementada en todas las aerolíneas nacionales y en algunas internacionales, con el propósito de prevenir el contagio, principalmente del ébola, ante la llegada del Mundial 2026.

“Si por algún motivo alguna persona llegara, por ejemplo, a Guadalajara, por alguna de las rutas de acceso, nosotros estamos preparados para detectarlo oportunamente. Y de igual manera, estamos preparados para que, en caso de ser un probable ébola, lo podamos llevar inmediatamente a donde el sistema de salud mexicano hemos dispuesto”, expresó Pérez Gómez.

El funcionario detalló que el filtro inicia con Migración; al llegar a México, personal del Instituto Nacional de Migración, preguntará al pasajero si estuvo en alguno de estos tres países en los últimos 21 días.

Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, Sanidad Intencional lo canalizará a un área especial para interrogatorio y revisión médica.

Cualquier caso probable de ébola o fiebre hemorrágica será trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación, en el área de atención a personas con quemaduras, que es donde se concentran los posibles casos.

La restricción aplica para pasajeros de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, entre otros países del continente africano.

El Secretario de Salud pidió a la población no entrar en pánico, el protocolo está activo y los filtros ya funcionan desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.