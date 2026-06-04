Adolescentes Asaltan Tienda en Guadalajara y Golpean a Hombre de la Tercera Edad

Un hombre de la tercera edad terminó golpeado y amenazado con cuchillo durante un asalto cometido por dos adolescentes en Guadalajara

Jóvenes que asaltaron una tiendaFoto: Luis Becerra

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Violento robo en tienda de Guadalajara: adolescentes someten a un hombre de la tercera edad y escapan con dinero. Fiscalía busca a los responsables.

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