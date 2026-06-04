Adolescentes Asaltan Tienda en Guadalajara y Golpean a Hombre de la Tercera Edad

Dos adolescentes asaltaron una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara; golpearon y sometieron a un hombre de la tercera edad para después escapar con el dinero de la caja chica.

Los hechos ocurrieron el 3 de junio a las 4:55 de la tarde, cuando los presuntos ladrones entraron a la tienda para hacerse pasar por clientes, sin embargo, aprovecharon una distracción del tendero para iniciar con el asalto.

Agresivamente, los adolescentes se abalanzaron contra el adulto mayor, lo golpearon e incluso lo tiraron al piso para someterlo y amenazarlo con un cuchillo.

Después de forcejear con la víctima, los delincuentes juveniles escaparon con el dinero.

Fiscalía de Jalisco investiga los hechos para dar con los responsables

La Fiscalía de Jalisco ya comenzó una carpeta de investigación de oficio por este delito, de acuerdo al fiscal Salvador González de los Santos, fueron a buscar al hombre asaltado para entrevistarlo y poder dar con los responsables.

Hasta ahora no han sido identificados los responsables de este robo, por lo que no hay personas detenidas.