Tras Choque Múltiple, Muere Trabajador del Ayuntamiento de Zapopan

Confirmaron el fallecimiento de una persona tras el aparatoso choque múltiple que se registró durante la madrugada del sábado en la avenida Acueducto, entre Periférico y avenida Patria, en Zapopan.

La víctima se trata de un trabajador de la Dirección de Inspección y Vigilancia del municipio de Zapopan. Él, junto con otro compañero del área, viajaba a bordo de una unidad oficial del ayuntamiento.

¿Cómo sucedió el accidente?

En la zona, una joven circulaba a exceso de velocidad en una camioneta todoterreno e impactó de lleno al trabajador luego de perder el control del volante.

Ambos quedaron atrapados en el vehículo compacto, por lo que bomberos del municipio tuvieron que utilizar equipo hidráulico para extraerlos y posteriormente entregarlos a personal de servicios médicos. Sin embargo, durante el fin de semana se reportó el fallecimiento de uno de los trabajadores.

En el choque, la joven involucrada también afectó a otros tres automóviles, siendo un total de cinco los vehículos que resultaron con severos daños. La conductora quedó en manos de las autoridades, en espera de que se determine su situación jurídica.