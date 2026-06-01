Tras Choque Múltiple, Muere Trabajador del Ayuntamiento de Zapopan

En el choque múltiple estuvieron involucrados al menos cinco vehículos; en uno de ellos, iba la víctima.

carro chocadoFoto: N+

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Tragedia en Zapopan: un trabajador del ayuntamiento muere tras un choque múltiple en avenida Acueducto. Una joven a exceso de velocidad provocó el accidente.

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