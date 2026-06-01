Dan 40 Años de Prisión a Hombre que Asesinó a su Hijastra de 3 Años en El Salto

La pequeña fue golpeada por José Guadalupe ‘N’, quien ocultó el cuerpo en una bolsa de plástico para después abandonarlo.

Sentencia feminicidio JaliscoFoto: Fiscalía de Jalisco y Alerta Amber

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Justicia para Kailani: José Guadalupe 'N' recibe 40 años de prisión por el feminicidio de su hijastra de 3 años en El Salto. Conoce los detalles de este trágico caso.

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