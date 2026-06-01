Dan 40 Años de Prisión a Hombre que Asesinó a su Hijastra de 3 Años en El Salto

Llegó la justicia para Kailani, una niña de 3 años que fue asesinada por su padrastro en 2023, en El Salto. El culpable, José Guadalupe ‘N’, fue sentenciado a 40 años de prisión.

Así fue el feminicidio de la pequeña Kailani

El hecho ocurrió en el municipio de El Salto, cuando José Guadalupe ‘N’ envió un video al padre de Kailani, en agosto de 2023. En éste, obligaba a la pequeña a despedirse de su padre como una forma de extorsión para obtener 10 mil pesos a cambio de no asesinarla.

Sin embargo, esa misma noche, José Guadalupe ‘N’ golpeó a Kailani y le provocó la muerte a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Foto: N+

Luego de arrebatarle la vida, ocultó el cuerpo de la menor en una bolsa de plástico que colocó dentro de una cubeta, la cual abandonó en un terreno baldío del fraccionamiento Cima Serena, en El Salto.

La familia presentó el reporte de desaparición de Kailani desde el 30 de agosto y fue hasta el 4 de septiembre cuando, a través de un operativo de búsqueda, elementos de la Policía Municipal localizaron el cuerpo de la niña.

A través de las investigaciones se logró detener a José Guadalupe ‘N’, quien, luego de desahogar su proceso penal, fue declarado culpable por el Tribunal de Enjuiciamiento, que le impuso una pena de 40 años de prisión. Además del pago de más de 518 mil pesos por concepto de reparación del daño.