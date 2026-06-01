¿Dónde Cayó Premio Mayor de 11 Millones de la Lotería Nacional por Sorteo Zodiaco Especial 1747?

Se realizó el Sorteo Zodiaco Especial 1747 de la Lotería Nacional este 31 de mayo de 2026 con otro de los cachitos coleccionables, y si compraste un billete o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 11 millones de pesos y cómo checar si tu boleto ganó algún premio.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2884, realizado el pasado viernes 29 de mayo.

¿Cómo ganar el premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1747?

El Sorteo Zodiaco Especial se realiza un domingo al mes y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios diferentes.

De esta manera, comprando una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 millones de pesos, mientras que con un cachito tienes la oportunidad de ganar hasta 550 mil pesos. Estos son los premios que se entregan a una sola serie:

Premio Mayor: 11 millones de pesos para una serie única. Dos segundos lugares: 1.5 millones de pesos. Dos terceros lugares: 400 mil pesos. 2 ganadores de 200 mil pesos. 2 ganadores de 140 mil pesos. 2 ganadores de 120 mil pesos. 3 ganadores de 100 mil pesos.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 31 de mayo?

El número ganador del Sorteo Zodiaco Especial 1747 fue Aries 3764, el cual se llevó el premio mayor de 11 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Cd. Obregón, Sonora.

Los dos ganadores de los segundos premios de la Lotería Nacional 31 de mayo 2026 de 1.5 millones de pesos cada uno, fueron los boletos Géminis 5945 y Sagitario 2403, los cuales cayeron de la siguiente manera:

Géminis 5945 . Este boleto se puso a la venta en el Expendio Foráneo en Río Bravo, Tamaulipas .

Sagitario 2403. La serie fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Por último, se rifaron otros dos terceros premios de 400 mil pesos en el Sorteo Zodiaco Especial 1747 y los ganadores fueron para los boletos Géminis 0035 y Virgo 2148, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Géminis 0035 . La serie única se puso a la venta en canales electrónicos.

Virgo 2148. Este boleto se puso a la venta a través de canales electrónicos.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1747 de la Lotería Nacional este 31 de mayo 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1747.pdf

¿Cómo checar tu cachito de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio directo, por terminación o por aproximación del Sorteo Zodiaco Especial 1747 de la Lotería Nacional 31 de mayo 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Zodiaco Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 31 de mayo. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP