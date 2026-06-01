Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 31 de Mayo 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1747

Es hoy, es hoy. Este domingo se celebra el Sorteo Zodiaco Especial 1747 y si decidiste tentar a la suerte pon atención a la ceremonia de premiación. En N+ te compartimos la lista completa de ganadores y resultados de la Lotería Nacional de este 31 de mayo 2026, para que sepas si estás entre los próximos millonarios.

El boleto del Sorteo Zodiaco Especial de este domingo que entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor, se suma a los "cachitos" coleccionables del álbum que la Lotería Nacional lanzó con motivo del Mundial 2026.

Así el sorteo de este domingo se convierte en el último del mes de mayo 2026, por lo que te compartimos el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Junio 2026, para que te animes a participar en alguno de los sorteos.

Además, si aún no estás familiarizado con estos Juegos Tradicionales de la Lotenal, o quieres consultar los resultados de la Lotería Nacional del pasado domingo, te compartimos la lista completa de Ganadores del Sorteo Mayor 4013 que se celebró el pasado 26 de mayo 2026.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional Hoy 31 de Mayo 2926?

Si adquiriste un boleto para el Sorteo Zodiaco Especial 1747 de este domingo, debes saber que éste se celebra en el Teatro Lotería Nacional de la ciudad de México, pero también se puede seguir una transmisión en línea para conocer la lista completa de resultados de la noche.

Será durante esta ceremonia que los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional den a conocer la lista completa de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1747, así como el premio que obtuvieron.

Para seguir el Sorteo de la Lotería Nacional de Hoy en vivo sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional. Selecciona el apartado "Juegos Tradicionales". Ahí ubica la pestaña "En Directo". Da clic en el Video Sorteo Zodiaco Especial 1747: Mundial de Futbol 2026.

O bien, sigue la transmisión en directo en el video aquí.

Resultados Lotería Nacional 31 de Mayo 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1747

En punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este domingo. Todos los ganadores y premios del último Sorteo Zodiaco Especial del mes, por signo zodiacal.

El número 3764 obtiene premio de 11,000,000.00 pesos - Aries

El número 5945 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Géminis

El número 2403 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Sagitario

El número 0035 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Géminis

El número 2148 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Virgo

El número 9891 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Libra

El número 1377 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Leo

El número 6270 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Acuario

El número 9567 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Leo

El número 2938 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Acuario

El número 3665 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Capricornio

El número 6639 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Piscis

El número 0821 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Acuario

El número 6581 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Cáncer

El número 0628 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Escorpión

El número 8818 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Piscis

El número 8964 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Piscis

El número 8632 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Géminis

El número 2103 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Virgo

El número 4016 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Sagitario

El número 2677 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Sagitario

¿Cuánto ganas en el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional?

Lo primero que debes de saber es el costo de los "cachitos" y Billetes de la Lotería Nacional, éste se celebra un domingo al mes y participan 120 mil números.

Un cachito tiene un costo de 35 pesos , pero puedes ganar hasta 550 mil pesos.

Una serie (20 cachitos) tiene un costo de 700 pesos, pero puedes ganar el monto total del Premio Mayor por 11 Millones de Pesos.

Como adelantamos, se juega en una serie y ofrece un total de 43 millones 284 mil 300 pesos, repartidos en 22 mil 622 premios, contemplando el Premio Mayor de 11 millones de pesos.

¿Cómo saber si gané en la Lotería Nacional de Hoy?

De acuerdo con la página oficial de la Lotería Nacional (Lotenal), existen tres maneras de saber si ganaste tras haber escuchado tu número nombrar por los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional.

Lista de Premios: Se encuentra en los expendios de la Lotería al día siguiente del sorteo, pero también de manera virtual en la página de la Lotenal.

Verificador de "cachitos": Se trata de una herramienta en línea en la que debes llenar un par de datos para que te arroje información sobre tu boleto.

Redes sociales: También puedes estar al tanto de los canales oficiales de la Lotería Nacional, ahí publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

SARR