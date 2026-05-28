Marcha Hoy en CDMX de Vendedores de Billetes de Lotería Nacional: Ruta y Zonas con Bloqueos

Aquí te decimos cuál es la ruta de la marcha hoy de los vendedores de billetes de Lotería Nacional, en CDMX

Marcha CDMX Torre del Caballito en ReformaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestación en CDMX: vendedores de Lotería Nacional exigen solución al desabasto de billetes. Evita el tráfico y entérate de las zonas bloqueadas hoy.

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