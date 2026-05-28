Marcha Hoy en CDMX de Vendedores de Billetes de Lotería Nacional: Ruta y Zonas con Bloqueos

Este miércoles será otro día de manifestaciones y bloqueos en Ciudad de México; toma tus precauciones y evita el tráfico. En N+, te informamos dónde es la marcha de los vendedores de billetes de la Lotería Nacional hoy, 28 de mayo de 2026, cuál es la ruta y las zonas afectadas por los bloqueos.

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¿Por qué van a marchar los boleteros de la Lotería Nacional?

Los boleteros de la Lotería Nacional protestaron hoy, en CDMX, para exigir los siguientes puntos:

Solución al desabasto de billetes impresos, situación que ha ocasionado una crisis que afecta a los vendedores tradicionales que dependen de su venta.

Denunciar que sus ganancias han disminuido debido a los cambios operativos y a la baja venta de boletos físicos por la implementación y el fomento de los juegos electrónicos.

Ruta de la marcha y zonas afectadas por bloqueos

Los vendedores se reunieron hoy, a partir de las 11:00 horas, en el edificio de la Lotería Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma número 1, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de este jueves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los vendedores de billetes de lotería marcharán de Paseo de la Reforma rumbo a Palacio Nacional, en el Zócalo CDMX, señaló la SSC.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX no descartó el arribo de autobuses que transportarán a los manifestantes al punto de concentración, lo que podría ocasionar afectación vial en la zona.

También, la circulación podría verse afectada durante el desarrollo de la marcha de hoy, en la zona centro de CDMX.

Alrededor de las 12:30 horas, los vendedores de billetes de la Lotería Nacional bloquearon todos los carriles de Paseo de la Reforma, al cruce con Avenida Juárez y el Eje 1 Poniente Bucareli.

Mapa de la ruta de la marcha de vendedores de billetes de la Lotería Nacional