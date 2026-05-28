Marchas HOY 28 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas CNTELa SSC-CDMX prevé 15 concentraciones para este jueves en la capital del país. Foto: Cuartoscuro.

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Hoy CDMX se llena de marchas y concentraciones. No te quedes atrapado: conoce los detalles de las rutas y horarios para planear tu día sin contratiempos.

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