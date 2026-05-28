Marchas HOY 28 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 28 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 15 concentraciones, seis citas agendadas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

11:00 horas. Gremio de Boleteros de la Lotería Nacional en la Lotería Nacional, col. Tabacalera, Av. Paseo de la Reforma No. 1, con destino a Palacio Nacional. Exigen solución al desabasto de billetes impresos y denuncian afectaciones por juegos electrónicos.

Miguel Hidalgo

10:00 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII en la Estela de Luz, Bosque de Chapultepec, Lieja No. 270. Exigen derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y mejoras laborales y salariales.

Coyoacán

09:00 horas. Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana en la UAM Xochimilco, col. Villa Quietud, Calz. del Hueso No. 1100. Colocarán tendedero de denuncias para visibilizar casos de acoso y violencia de género.

Álvaro Obregón

10:00 horas. Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, col. Belén de las Flores Reacomodo, Av. Constituyentes No. 1001. Exigen justicia laboral, salario digno y derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Cuauhtémoc

11:00 horas. Vecinas y vecinos del municipio de Ecatepec en estación “Pino Suárez” de las líneas 1 y 2 del Metro, col. Centro Histórico, Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga. Acudirán a recibir resolución de la Suprema Corte sobre derecho al agua en Ecatepec.

12:00 horas. Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 en la Secretaría de Gobierno, col. Centro Histórico, Plaza de la Constitución No. 1. Exigen pago de finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Concentraciones

Cuauhtémoc

13:30 horas. Asamblea General de Trabajadores en la Secretaría de Gobierno, col. Centro Histórico, Plaza de la Constitución No. 1. Exigen aumento salarial, basificaciones y derogación de la Ley del ISSSTE.

Benito Juárez

10:00 horas. Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, col. Santa Cruz Atoyac, Av. Municipio Libre No. 377. Exigen revisión de costos de producción y reestructuración de adeudos para productores.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ