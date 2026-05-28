Federación Iraní Confía Que FIFA Logre Visas de 'Entradas Múltiples' a EUA para Jugadores

Este documento facilita que una persona pueda entrar, salir y volver a ingresar a un país las veces que desee; esta visa es esencial, ya que Irán tendrá su base en México, pero jugará en EUA

Jugadores de la Selección de Irán antes del Mundial 2026Jugadores de la Selección de Irán durante un evento de despedida de cara a su participación en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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La FFIRI espera que FIFA asegure visas de entrada múltiple para que Irán juegue en EUA y tenga su base en México durante el Mundial 2026. ¿Lograrán el permiso necesario?

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