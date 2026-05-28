Federación Iraní Confía Que FIFA Logre Visas de 'Entradas Múltiples' a EUA para Jugadores

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Iraní (FFIRI), confió en que con la intervención de la FIFA, los seleccionados de su país podrán obtener un documento migratorio especial.

Se trata de las llamadas visas de "entrada múltiple", que permiten a una persona poder entrar, salir y volver a ingresar a un país las veces que desee.

La importancia de este permiso radica en que Irán tendrá como base para el Mundial 2026 la ciudad de Tijuana, en México, pero sus partidos los disputará en Estados Unidos.

"La FIFA debería garantizar la expedición de un visado de entradas múltiples para que los jugadores puedan entrar en Estados Unidos y regresar a México", declaró Taj en un video difundido por los medios locales.

Y es que inicialmente, el combinado iraní debía tener su concentración en Tucson, Arizona, pero ante la guerra entre su país y Estados Unidos y las pocas garantías de seguridad, decidieron cambiar a Tijuana.

Los iraníes deben jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Los Ángeles, el 15 de junio, contra Nueva Zelanda; luego frente a Bélgica, el 21 de junio, antes de un encuentro contra Egipto, el 26 de junio, en Seattle.

Polémica por estrella goleadora

Respecto a la ausencia de Sardar Azmoun, el delantero estrella de la selección nacional, ausente de la lista anunciada por el seleccionador, Taj afirmó que no estaba "al tanto de la situación".

Autor de 57 goles con Irán y con paso, entre otros, por el Bayer Leverkusen y la AS Roma, Azmoun expresó su apoyo a los manifestantes en Irán en diciembre.

El lunes, un vicepresidente iraní pidió el regreso de Sardar Azmoun a la selección, mientras que algunos medios deportivos evocaron una posible incorporación a la plantilla antes de la fecha límite de validación de las listas para el Mundial.

Sin embargo, parece complicado ya que dentro de su país ha sido señalado de traición tras la publicación en marzo de una foto en la que se le veía junto al emir de Dubai, ciudad en la que juega y reside actualmente, en un contexto de tensas relaciones entre Teherán y Abu Dabi debido a la guerra en Oriente Medio.

Recientemente el jugador escribió en Instagram que en el pasado había rechazado "una oferta financiera muy importante de otro país" antes de su primera convocatoria, describiéndose como "un hijo de Irán" deseoso de representar a su país.

Con información de AFP

ICM