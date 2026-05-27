Irán Estima Poco Probable Reanudación de la Guerra Con Estados Unidos

Irán estimó este miércoles 27 de mayo poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques mutuos y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.

"La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos", dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.

"No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores", dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.

La postura iraní se conoció un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto al fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.

La guerra en Medio Oriente estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y se extendió rápidamente por múltiples frentes y envolvió a la región, a la vez que sumió en el caos los mercados energéticos mundiales.

Desde hace semanas, Irán y Estados Unidos se han enzarzado en una guerra de declaraciones mientras negocian un acuerdo con esfuerzos de mediación de Pakistán.

En un comunicado, el ministerio iraní de Inteligencia afirmó este miércoles que el objetivo de Estados Unidos e Israel seguía siendo derrocar la república islámica y desmembrar el país.

"El enemigo ahora persigue por otros medios el objetivo de derrocar y fragmentar el país", señaló la nota.

Sin un claro vencedor en la guerra, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en los principales puntos de fricción de las negociaciones, que incluyen el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Irán cerró de hecho el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para los flujos energéticos mundiales, mientras que Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes.

Acuerdo "al alcance"

Los medios estatales iraníes habían informado de explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abás, cerca del estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución afirmaron el martes que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense que entró en su espacio aéreo y dispararon contra un caza F-35.

La cancillería iraní afirmó que Teherán "no dejará sin respuesta ningún acto malvado y no dudará en defender a la nación iraní", sin dar más detalles.

Poco antes, el portavoz de CENTCOM, el capitán Tim Hawkins, había anunciado nuevos ataques estadounidenses contra Irán.

"Hoy, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en defensa propia en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes", dijo Hawkins.

En un mensaje con motivo del inicio de la festividad de Eid al Adha, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó que Washington está perdiendo su influencia en Medio Oriente y advirtió a los países de la región que dejen de albergar bases desde las cuales Estados Unidos pudiera lanzar ataques.

Pese a los ataques, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz seguía estando al alcance, al tiempo que insistía en que el estrecho de Ormuz sería reabierto "de una manera u otra".

Decenas de muertos en Líbano

En el sur de Líbano, Israel llevó a cabo el martes ataques que, según el ministerio libanés de Salud, causaron la muerte de 31 personas, entre ellas al menos cuatro niños.

Irán ha exigido que cualquier acuerdo de paz se aplique también a Líbano, donde una tregua del 17 de abril no ha logrado detener los combates iniciados cuando el grupo armado Hezbolá atacó a Israel a principios de marzo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes "aplastar" a Hezbolá, y un responsable militar israelí dijo a la AFP al día siguiente que las fuerzas del país estaban ampliando sus operaciones terrestres en territorio del Líbano.

Los trabajos para un acuerdo de paz entre Washington y Teherán siguen en curso, y la emisora estatal iraní IRIB informó de que una alta delegación regresó el martes de una visita de dos días a Catar, mientras Irán aseguraba que estaba ultimando un marco de 14 puntos para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

ASJ