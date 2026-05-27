Irán Estima Poco Probable Reanudación de la Guerra Con Estados Unidos

Un mando naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica señaló que el enemigo se encuentra débil en este momento

IránFoto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego, pero mantiene que la guerra es poco probable. Conoce los últimos movimientos en esta compleja situación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+