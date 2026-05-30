Sorteo Lotería Nacional Hoy 29 de Mayo: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Llegamos a un nuevo viernes y para todas las personas que decidieron participar en la rifa de los 17 millones de pesos, es momento de checar resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 29 de mayo 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2884.

Antes de que decidas participar en el próximo sorteo de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4013 y el lugar en donde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos. De igual forma te damos a conocer la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2883, así puedes darte una idea de cómo se juega.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 38215, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 53538, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 29 de mayo 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2884 de este día:

El número 38215 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 53538 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 54639 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 33778 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 20118 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 58411 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 50499 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 40203 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 52867 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 09537 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 03693 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 21702 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 47312 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 44211 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 48877 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 20515 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 51594 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 15985 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 38446 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 06866 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2884 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 29 de mayo 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

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