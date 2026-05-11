Sube Costo de Productos de la Canasta Alimentaria: ¿Cuáles Están Más Caros, Según el INEGI?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó hoy, 11 de mayo de 2026, un informe sobre las Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, en el que indicó que aumentó el costo de los productos de la canasta alimentaria; aquí te decimos cuáles son los más caros.

En N+ , la semana pasada te informamos en qué nivel cerró la inflación en abril de 2026 y cuáles son los productos que bajaron y subieron de precio.

, la semana pasada te informamos en qué nivel cerró la inflación en abril de 2026 y cuáles son los productos que bajaron y subieron de precio. Este lunes, el INEGI actualizó las Línea de Pobreza Extrema por Ingresos correspondiente a abril de 2026, en los ámbitos rural y urbano, pero, ¿qué son? Se trata de un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria.

El cálculo se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para establecer un umbral monetario para la medición de la Pobreza Multidimensional, en México.

El INEGI informó que el costo de los productos de la canasta alimentaria, en abril de 2026, aumentó 8.3% en el ámbito rural y urbano.

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Productos con mayor costo en la canasta alimentaria

De acuerdo con el INEGI, las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, referentes a la canasta alimentaria, fueron de 1.3% en el ámbito rural y de 1.1% en el urbano.

Los productos que aumentaron en la canasta alimentaria en el ámbito rural son los siguientes:

Jitomate.

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar.

Chile.

Los productos que aumentaron en la canasta alimentaria en el ámbito urbano son los siguientes:

Jitomate.

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar.

Papa.

Productos con aumento en canastas alimentaria y no alimentaria en el ámbito rural:

Canasta alimentaria.

Transporte público.

Cuidados personales.

Productos con aumento en canastas alimentaria y no alimentaria en el ámbito urbano:

Canasta alimentaria.

Educación, cultura y recreación.

Transporte público.

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RMT