Banxico Disminuye su Tasa de Interés en 25 Puntos Base; Así Queda a Partir de Mañana

Este jueves, 7 de mayo de 2026, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria.

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¿Cómo queda tasa de interés a partir de mañana?

En su informe, la junta de gobierno del Banco central señaló que juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de interés y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024.

La decisión de Banxico de dejar a un nivel de 6.50% la Tasa de Interés Interbancaria entra en vigor a partir de mañana, 8 de mayo de 2026.

Esto en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. Además, Banxico consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica, que implica una ausencia de presiones de demanda en la economía, y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

La Junta de Gobierno consideró que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual, ya que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones.

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