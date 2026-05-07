Inflación en México Da Ligero Respiro: Lista de Productos que Bajaron de Precio, Según el INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 7 de mayo de 2026, el nivel de la inflación en México; aquí te decimos cuáles son los productos que han bajado de precio y están más baratos y los que están más caros.

De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.20% y presentó un nivel de 145.831, por lo que la inflación bajó al 4.45% en abril de 2026, después de que cerró marzo en 4.59%.

¿Qué es el INPC? El INEGI explica que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares de México, a lo largo del tiempo.

El INEGI explica que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares de México, a lo largo del tiempo. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Para medir su nivel se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada, en este caso, el INPC.

El INEGI detalló que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, aumento 0.31% a tasa mensual. En tanto, los precios de las mercancías y de los servicios subieron 0.31%.

Mientras que el índice de precios no subyacente disminuyó 0.18% y los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.03 %, principalmente como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país, dentro del esquema de temporada cálida. Las frutas y verduras subieron 3.47 %.

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Lista de los 10 productos que bajaron de precio

El INEGI enlistó los 10 productos que bajaron de precio en México, ante el respiro que dio la inflación en abril de 2026 y son los siguientes:

Electricidad, con diminución del 14%. Tomate verde: 34.80%. Pollo: 2.44%. Huevo: 3.48%. Calabaza: 18.57%. Limón: 14.58%. Plátano: 9.46%. Transporte aéreo: 7.52%. Otros alimentos cocinados: 0.25%. Ejote: 12.99%.

Lista de los 10 productos más caros en México

Jitomate, con aumento del 19.25%. Vivienda propia: 0.31%. Chile serrano: 36.27%. Papa y otros tubérculos: 12.23%. Gasolina de alto octanaje: 6.16%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.49%. Autobús urbano: 4.44%. Otros chiles frescos: 26.46%. Chile poblano: 41.42%. Gas doméstico LP: 1.56%.

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