Puntos Clave del Plan México para Fortalecer Inversiones ante Revisión del T-MEC

Este lunes, 4 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el evento de Plan México, para fortalecer inversiones en el país.

En conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum explicó que el Plan México dará facilidades a empresarios para producir en el país y hacerle frente al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Titular del Ejecutivo Federal explicó los beneficios que traerá la simplificación total para la inversión, que dará en máximo 90 días la autorización con una sola Ventanilla Única de Comercio Exterior. También destacó la importancia de que Cofepris se una a la simplificación del 100% de sus trámites.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, entre otros funcionarios, así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza.

Plan de acciones para la inversión

En su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que se trata de un plan de acciones inmediatas de respaldo a la inversión en nuestro país.

"Son acciones inmediatas para la inversión, tienen que ver con las muy diversas estancias, desde luego con el sistema Tributario y la Secretaría de Hacienda…Por supuesto lo que tiene que ver con compras nacionales, todo lo que tiene que ver con facilitar la inversión en proyectos públicos y privados, destacó el secretario.

Aseguró que el compromiso del Gobierno Federal es “facilitar, acompañar y respaldar a la inversión nacional y extranjera en nuestro país”.

Al respecto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, informó que hoy se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que busca dar certeza a la inversión al garantizar el cumplimiento de tratados para evitar la doble tributación, limitar las revisiones fiscales a un solo ejercicio por contribuyente y evitar la aplicación retroactiva de criterios.

José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que el primer decreto establece la autorización inmediata de proyectos de inversión, al permitir que iniciativas que cumplan ciertos criterios sean evaluadas y aprobadas en un plazo máximo de 30 días mediante un proceso digital, con lo que podrán iniciar operaciones.

Además, se crea una Oficina Presidencial de Inversiones para dar seguimiento, se fija un plazo máximo de 90 días para resolver otros trámites federales y se acompañará a los proyectos con autoridades locales.

En el segundo decreto, explicó, se habilita una Ventanilla Única para trámites de comercio exterior que concentrará los procesos de Economía, SAT y Aduanas, evitando la duplicidad de requisitos y permitirá dar seguimiento a permisos y resoluciones.

Estos son los 8 puntos del Plan México para fomentar la inversión:

Autorización inmediata de inversiones que cumplan ciertas características Flujo de autorización sencillo de manera digital, en menos de 30 días y de aprobarse se emite constancia de autorización para el desarrollo del proyecto de inversión. Se crea la oficina presidencial de inversiones que da seguimiento al decreto, que estará a cargo de una persona nombrada por la presidenta Sheinbaum y su Comité de inversiones con titulares de seis secretarías. El comité de inversiones emitirá una constancia de autorización de proyectos de inversión en un plazo no mayor a 30 días. A partir de la presentación del proyecto y con la autorización correspondiente, las inversiones podrán ejecutarse de manera inmediata. Para resto de inversiones privadas se ordena resolución máxima en 90 días o se darán por autorizadas. En todos los casos se acompañarán los proyectos en sus gestiones con gobiernos estatales, y municipales, bajo la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos que se publicó en julio de 2025 y que crea el modelo nacional de simplificación y digitalización que implica la homologación de trámites y requisitos entre todos los estados y todos los municipios. Se crea el decreto por el que se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, que estará en funciones en 15 días.

Cofepris simplifica trámites

El titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, señaló que con la firma de dos acuerdos de simplificación se concluye la simplificación del 100% de los trámites de la dependencia, al reducir procesos, requisitos y tiempos de resolución, al pasar de 340 a 125 trámites y de 100 a 24 días en promedio.

Dijo que se implementa un modelo con autorizaciones más ágiles, avisos inmediatos para trámites administrativos y reconocimiento de registros de agencias internacionales.

Además, que se habilitaron plataformas de consulta y monitoreo para dar seguimiento a procesos, a fin de brindar certeza sanitaria y facilitar la inversión en sectores como el farmacéutico, dispositivos médicos e investigación clínica.

Inversión en carreteras

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, señaló que el Plan México contempla una inversión en infraestructura carretera por más de 523 mil millones de pesos, mediante 44 proyectos que abarcan 5 mil 100 kilómetros y generarán alrededor de 1.4 millones de empleos.

Indicó que el esquema combina recursos públicos por cerca de 230 mil millones de pesos y participación privada por casi 295 mil millones, a fin de mejorar la competitividad, reducir costos logísticos y fortalecer la conectividad regional.

Afirmó que se trata de una oportunidad para el sector privado al señalar que “este es el momento para invertir en México”.

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Con información de N+

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