¿Por Qué se Espera un Terremoto en México? Esta Es la Razón de Posible Fuerte Sismo

En México podría registrarse un terremoto en la Brecha de Guerrero, una zona de 230 kilómetros que abarca del sur de Acapulco hasta Papanoa, ¿pero sabes por qué puede suceder esto?

Aquí en N+ te contamos por qué hay alta posibilidad de que ocurra un sismo de magnitud considerable en esa área.

Datos relevantes

México se ubica en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra la mayor actividad sísmica del mundo.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SMN), el territorio mexicano se encuentra sobre cinco placas tectónicas: Norteamericana, del Pacífico, del Caribe, de Cocos y microplaca de Rivera.

En las placas puede haber brechas, segmentos donde no han ocurrido terremotos en muchos años, por lo cual acumulan tensión sísmica.

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¿Por qué puede haber terremoto en esa zona?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil guerrerense, la Brecha de Guerrero es una región que no ha registrado actividad sísmica mayor a 7.0 desde 1911.

Por esa misma razón, tiene alta probabilidad de que ocurra un terremoto en ella. En 2014, se registraron tres sismos magnitud 7.2, 6.4 y 6.1 en Petatlán y Técpan, muy cerca de la Brecha de Guerrero, pero no tuvieron su epicentro exactamente en ella.

La Brecha de Guerrero se ubica en el océano Pacífico mexicano, frente a la región Costa Grande del estado de Guerrero.

Abarca una extensión de 230 kilómetros, desde el sur de Acapulco hasta Papanoa.

Se localiza dentro de la zona de subducción, entre la Placa de Cocos y la placa Norteamericana, en donde la primera se introduce por debajo de la segunda.

Simulacro Nacional en mayo 2026

En este contexto, el próximo 6 de mayo se realizará un simulacro nacional con hipótesis de temblor magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero.

“Este cálculo se fundamenta en la Brecha Sísmica de Guerrero, una zona de la costa de 200 km donde las placas tectónicas han acumulado tensión sin registrar un movimiento telúrico de gran magnitud desde 1911”, indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El ejercicio de protección civil será en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y su escenario contempla un epicentro a 55 km al noroeste de Acapulco (entre Petatlán y Coyuca de Benítez), a una profundidad de 18 km.

Ubicación de la Brecha de Guerrero. Foto: N+

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Con información de N+

spb