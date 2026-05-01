Vecinos Piden Evitar Tragedia: Señalan Separación de Trabes en Trayecto de Trolebús Elevado

Usuarios del trolebús y vecinos de Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, alertan por la separación entre dos trabes y losas por donde circula este transporte elevado en la Calzada Ermita Iztapalapa.

Josefina Mancilla Díaz, vecina de la zona, dijo que “desde el inicio, empezó a abrirse, venían a repararlo cada mes, dos meses, pero ahorita sí definitivamente está muy abierto... como 30 centímetros, yo creo”.

La separación de las losas se puede ver desde el aire. También se observa cómo la apertura obliga a los choferes de trolebuses a pasar despacio por la zona afectada.

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Xóchitl Platas, vecina de Iztapalapa, señaló que este punto es el más despegado de todo el trayecto y cada que pasa el trolebús se sienten las vibraciones.

“Hasta la calle esta pandeada, está hundida la calle y cómo que se está despagando cada vez más. Desde ayer lo están arreglando, pero no creo que quede, porque ya está muy abierto, es muy peligroso. Estamos preocupados”.

La separación es más evidente desde tierra y los habitantes afirman que estuvo mal hecho o los ingenieros fallaron al realizar su trabajo.

Es el tramo de Trolebús Elevado en la Calzada Ermita Iztapalapa, entre las estaciones Meyehualco y Papalotl, en donde son evidentes los hundimientos diferenciales.

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Colocan refuerzos

El martes estructuristas y soldadores colocaron uno de dos refuerzos en la parte baja del viaducto elevado. Este miércoles colocarían el segundo refuerzo.

Un supervisor que no quiso dar su nombre señaló que solo se estaban colocando ménsulas para ayudar a la estructura y dijo desconocer de dónde se sacó el dato de la separación de 20 centímetros.

Cada refuerzo fabricado con placas de acero mide 3 metros de largo por 57 centímetros de ancho y 50 de alto y pesa una tonelada 400 kilos.

El Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México no atendió la solicitud de entrevista.

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Con información de Francisco Santa Anna

ICM