31 Minutos en el Zócalo 2026: Así se Vivió el Concierto que Reunió a 230 Mil Personas

31 Minutos en el Zócalo de CDMX hizo vibrar a 230 mil personas que acudieron a disfrutar de las mejores canciones del show infantil que encantó a generaciones hoy 30 de abril de 2026; estos fueron los mejores momentos.

El show comenzó minutos después de las 19:00 horas, cuando las luces del escenario principal ubicado frente a la Catedral Metropolitana, se encendieron y los gritos de chicos y grandes retumbaron en la Plaza de la Constitución.

31 Minutos Hoy en el Zócalo. Foto: Gobierno CDMX

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Las autoridades capitalinas reportaron aproximadamente 100 mil personas previo al inicio del concierto; no obstante, tal y como se esperaba, el número aumentó considerablemente durante el transcurso del evento.

Las gorras y peluches de personajes favoritos como Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño, Patana o Calcetín con Rombos Man, se hicieron presentes en cada rincón del Zócalo.

31 Minutos Hoy en el Zócalo. Foto: Gobierno CDMX

¿Cómo fue el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

El concierto de 31 Minutos estuvo lleno de muchas sorpresas. La música se mezcló con diversos segmentos, en los que los personajes principales se vieron en la necesidad de enfrentarse contra unos seres de otro universo.

31 Minutos Hoy en el Zócalo. Foto: Gobierno CDMX

Debido a que el líder de los extraterrestres estaba dispuesto a cumplir un único objetivo: conquistar a la Tierra sin tocar a nadie.

31 Minutos Hoy en el Zócalo. Foto: Gobierno CDMX

Entre cada segmento se interpretaron las canciones más populares, en el concierto de 31 Minutos en el Zócalo, se tocaron rolas como:

Señora interesante

Mundo interior

El dinosaurio Anacleto

Péndulo caótico

Objeción denegada

La regla primordial

Lala

El Huerfadrino

Son Pololos

Mi equilibrio espiritual

Baila sin César

Mi muñeca me habló

Pero también sorprendieron a los fans con un pequeño tributo a Juan Gabriel con una interpretación de “Querida”.

Además, otro de los mejores momentos durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo, fue cuando un show de pirotecnia se presentó en inmediaciones de la Torre Latinoamericana. Lo que sorprendió a todos los asistentes.

Luego de casi dos horas de concierto, el equipo de 31 Minutos cerró el show con su emblemática canción "Yo nunca vi televisión", no sin antes agradecer el cariño de todos los que aman a cada uno de los personajes y sus canciones.

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