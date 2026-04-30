¿Habrá Nuevo Paro de Trabajadores del Metro CDMX? Sindicato se Reúne Hoy con Autoridades del STC

¿Habrá nuevo paro trabajadores del Metro CDMX? Este jueves 30 de abril, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) y autoridades del transporte, se reunieron para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento y operación del servicio, el cual es uno de los más usados de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, este encuentro estuvo encabezado por el presidente del SNTSTC, Fernando Espino, así como el director general del STC, Adrián Rubalcava, este último resaltó que han tenido diálogo abierto con los trabajadores, por lo que tienen la disposición de trabajar en conjunto por mejorar las 12 Líneas.

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"Estoy convencido: avanzamos hacia un Metro más eficiente y mejor estructurado, en beneficio de las y los usuarios", afirmó Rubalcava.

Lo anterior, porque en semanas recientes los trabajadores del Metro CDMX, llevaron a cabo un paro de labores escalonado, en el que no pararon por completo su operación. Sin embargo, dejaron de laborar horas extras, lo que provocó que hubiera menos personal a cargo y por lo tanto, retrasos y aglomeraciones en todas las rutas que lo componen. Los usuarios resultaron afectados con retrasos.

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¿Habrá nuevo paro de trabajadores del Metro CDMX?

Las autoridades del Metro CDMX, así como los trabajadores del Sindicato, firmaron un convenio que "fortalecerá la operación en la red". Dicha firma conlleva a la unificación entre empresa, trabajadores y gobierno de la Ciudad de México.

Para la elaboración de este documento, fue clave la participación de técnicos especializados del Metro, quienes brindaron orientación para definir las compras prioritarias para el mantenimiento de trenes y vías.

Entre los acuerdos alcanzados en este convenio se encuentran los siguientes:

Reconocen a los trabajadores del organismo con retabulaciones salariales

Compactación de plazas

Mejores condiciones laborales en espacios de trabajo

Fortalecimiento en la adquisición de refacciones y herramientas para instalaciones fijas y trenes

"Yo, a nombre de ustedes (los trabajadores) me comprometí a que daríamos todo nuestro esfuerzo, con experiencia y conocimiento", afirmó Fernando Espino.

Por lo tanto, se prevé que por el momento no haya más movilizaciones o paro de trabajadores del Metro CDMX, mientras se sigan atendiendo las demandas de los trababajadores del Metro.

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