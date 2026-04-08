¡De Colección! Habrá Tarjeta de Movilidad Especial por el Mundial 2026, ¿Cómo Conseguirla?

La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) tendrá una edición especial por el Mundial 2026 en CDMX, por lo que las autoridades capitalinas dieron algunos detalles sobre la imagen del plástico que se usa para pagar el transporte público en la ciudad.

Los funcionarios explicaron que poco a poco se tiene todo listo para la fiesta más grande de futbol y por ello habrá muchas sorpresas, sobre todo, porque la Ciudad de México es la primera en convertirse en sede por tercera ocasión.

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Uno de los puntos en los que se ha puesto mayor atención es en el transporte público, ya que la idea es que los asistentes a las actividades deportivas puedan hacerlo a través de los distintos sistemas que componen la Movilidad Integrada (MI), tales como:

Metro

Metrobús

Tren Ligero

RTP

Y para ingresar a esos transportes o hacer los transbordos, debes tener lista la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), cuyo consumo mensual aproximado es de medio millón de plásticos.

Para evitar que se genere una escasez de esta tarjeta durante el Mundial 2026, el titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García, dijo que aumentará el stock a 1.5 millones de credenciales.

“Para hacer frente a la demanda en el Mundial”, afirmó en conferencia.

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¿Cómo será la Tarjeta de Movilidad Integrada especial por Mundial 2026?

Las autoridades confirmaron que muy pronto se va a presentar ante el Comité de Movilidad la propuesta de la Tarjeta de Movilidad Integrada especial por el Mundial 2026.

“Pronto vamos a tener nueva Tarjeta de Movilidad, rumbo al Mundial”, confirmaron.

Además, mostraron cómo se vería la Tarjeta de Movilidad Integrada por el Mundial 2026 en CDMX.

El diseño está inspirado en la cultura e identidad de la Ciudad de México. Al centro de la imágen aparece el Ángel de la Independencia, símbolo representativo de la capital.

También se pueden observar edificios emblemáticos como la Torre Latinoamericana o Bellas Artes. Un ajolote y un cacomixtle, animales importantes para la capital, adornan el dibujo.

La Tarjeta de Movilidad por el Mundial 2026, contiene ilustraciones de transportes clave para el desplazamiento cotidiano de miles de personas, como el Metro, Metrobús, Cableblús, Trolebús, camiones concesionados, RTP y la bicicleta.

No obstante, las autoridades indicaron que el diseño podría modificarse, según lo decida el Comité.

¿Cómo y cuánto costará adquirir la Tarjeta de Movilidad por el Mundial 2026?

Es importante que sepas que la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) se puede adquirir en las taquillas y máquinas de recarga ubicadas en las estaciones de cada uno de los transportes que pertenecen a la red. Por lo tanto, conseguir la tarjeta especial por el Mundial 2026 será sencillo.

Recuerda que el costo del plástico es de entre 20 y 22 pesos, dependiendo del sistema de transporte (Metro, Metrobús, Cablebús).

Se pueden realizar recargas hasta por $500 pesos en las mismas máquinas o a través de la aplicación Mercado Pago.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta en la que saldrá a la venta la Tarjeta de Movilidad Integrada especial por el Mundial 2026. ¿Irás por la tuya?

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