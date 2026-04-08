Camioneta Atropella y Arrastra a Motociclista en Tultitlán, Edomex: “Lo Va a Matar” | VIDEO

Un motociclista fue atropellado y arrastrado varios metros por una camioneta mientras circulaba en la avenida José López Portillo en el municipio de Tultitlán, Edomex; así captaron el momento exacto.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los vehículos involucrados circulaban en la vialidad principal, a la altura de la zona de Villas de San José.

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A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que el biker es atropellado. En las imágenes captadas desde la cámara de un automóvil, se escucha un fuerte golpe, el conductor se pone en alerta y se percata de que es un motociclista.

Sin embargo, la sorpresa por el accidente se vuelve mayor cuando ve cuando el motociclista además de ser golpeado por la parte de atrás, es arrastrado varios metros.

“Lo va a matar, lo está matando”, comienza a gritar.

El video muestra cómo la camioneta de color blanco, lleva debajo de su carrocería al motociclista, sin siquiera disminuir la velocidad. Algunas personas que esperaban la llegada del Mexibús en la estación Villas de San José, quedan impresionados por la manera en la que es lastimado el biker.

VIDEO: Camioneta Embistió por Detrás a Motociclista y le Arrastró Varios Metros en Tultitlán

¿Qué pasó con el motociclista arrastrado por camioneta en Tultitlán?

Los testigos del accidente de inmediato comenzaron a llamar a los servicios de emergencia para que acudieran a auxiliarlo.

"No se para, mira cómo lo lleva", dicen.

Otros motociclistas que se percataron del accidente fueron tras la camioneta con la intención de hacer que frenara y ayudar a la víctima que circulaba en una moto color negro.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del motociclista arrastrado por una camioneta, así como la situación jurídica del conductor que provocó el accidente.

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EPP