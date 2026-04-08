Adulta Mayor Balea a Vecinos para Defender a su Hijo Durante Riña en la Ávaro Obregón, en CDMX

Una adulta mayor baleó a sus vecinos para defender a su hijo durante una riña en calles de la colonia Chamontoya, de la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX; así captaron el momento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena, por lo que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a verificar la situación.

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Luego de acudir al llamado de emergencia, se encontraron con un hombre lesionado por arma de fuego, quien refirió que fue atacado por la mujer.

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que se muestra cuando la adulta mayor, quien vestía una pijama color rosa, sostiene un arma de fuego mientras discute con un hombre.

“Tengo el video, señora”, advierte la víctima que fue atacada luego de un pleito vecinal.

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¿Cómo baleó la madre a sus vecinos para defender a su hijo?

La SSC informó que esta agresión con arma de fuego ocurrió luego de una pelea entre habitantes de la zona.

Una mujer de 22 años de edad narró a los oficiales que su esposo se enfrascó en una discusión con su vecino, que lo agredió físicamente.

Sin embargo, en medio de la pelea, la madre del sujeto de 33 años de edad salió de su vivienda con una pistola, intervino y accionó el arma, lo que provocó una lesión al hombre. Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), atendieron al afectado.

“Valoraron al hombre de 28 años de edad y lo diagnosticaron con herida por arma de fuego en dorso izquierdo, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención médica correspondiente”, afirmaron autoridades.

La adulta mayor y su hijo fueron detenidos luego de la agresión armada en CDMX. Foto: SSC

¿Qué pasará con la adulta mayor que baleó a sus vecinos?

Las autoridades refirieron que luego de hacer una revisión preventiva a los probables responsables, les aseguraron un arma corta con cinco cartuchos útiles y un cartucho percutido.

Por lo anterior, los policías detuvieron a la mujer de 63 años y a su hijo de 33 años de edad, a quienes les informaron sus derechos constitucionales y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

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