Vinculan a Proceso a Conductor que Atropelló y Mató a Familia de Venezolanos en Chalco, Edomex

El caso de la familia venezolana que murió atropellada en Chalco, Edomex, sigue con avances. Las autoridades informaron que el conductor presuntamente responsable fue vinculado a proceso; ¿qué pasará con él?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), Cristian “N” es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio en agravio de dos adultos y un menor de 5 años de edad, quienes perdieron la vida el Jueves Santo en la carretera Chalco-Miraflores.

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