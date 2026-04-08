La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 377 votos a favor, 102 en contra y 0 abstenciones, con mayoría calificada, el dictamen de la reforma electoral, conocido como el "Plan B", hoy miércoles 8 de abril de 2026, mientras se discute en lo particular.

Así se votó el Plan B de la Reforma Electoral en Cámara de Diputados

Por mayoría calificada de 377 votos de Morena, PT, Partido Verde y de Movimiento Ciudadano, y 102 votos en contra del PAN y PRI, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado Plan B de la reforma electoral.

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Un día antes, el martes 7 de abril de 2026, con 73 votos a favor y 13 en contra, avanzó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados la minuta del Senado que reforma los artículos 115 y 116, y adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución en materia electoral.

Se planteó que los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Además, el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder de 0.70% del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.

Asimismo, se precisó que las autoridades electorales no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, esto incluye:

Consejeros

Magistrados

Secretarios titulares de los órganos administrativos

Titulares de áreas ejecutivas y técnicas

Homólogos del Instituto Nacional Electoral

Además, plasma una reducción gradual del presupuesto del Senado.

Así fue la ruta para avalarse el “Plan B”

Luego de ser rechazada la Reforma Electoral (en su Plan A) en la Cámara de Diputados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado un “Plan B”.

Se envió al Senado el 17 de marzo de 2026, y fue una alternativa a la propuesta de Reforma Electoral que rechazó la Cámara de Diputados el 11 de marzo.

La nueva iniciativa eliminó la propuesta de modificar el sistema de diputados plurinominales y se centró en ajustes a:

Revocación de mandato

Presupuestos de congresos locales y ayuntamientos

Salarios de funcionarios electorales.

¿Qué propone el plan B de reforma electoral?

El "Plan B" de la reforma electoral que se avaló propone:

Limitar regidurías municipales

Topes al presupuesto de congresos estatales

Reducir progresivamente el presupuesto del Senado en 15% en cuatro años.

¿Qué diferencias hay entre el “Plan A” y “Plan B” de la Reforma Electoral?

El "Plan A" de la Reforma Electoral del 4 de marzo tuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención; al no tener la mayoría calificada, fue desechada y se proponía cambiar la forma en que se eligen a los diputados de representación proporcional y eliminar las senadurías plurinominales.

Caso contrario, el Plan B aunque es una reforma a la Constitución, planea cambios a los artículos 35, 115, 116 y 134 en materia de consultas de revocación de mandato.

Presupuesto para los congresos estatales

Ayuntamientos y del sueldo de los funcionarios públicos electorales.

Estos cambios propone el Plan B para congresos, municipalidades y el Senado

En el texto vigente del artículo 115 constitucional se menciona que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por un presidente o presidenta municipal.

“El número de regidurías y sindicaturas que la ley determine”.

El “Plan B” de la reforma electoral propone limitar las regidurías a una cifra entre siete y quince.

Al artículo 116 se le agregaría la disposición de que el presupuesto anual de los congresos locales no pueda exceder de 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad.

En el Plan B se propuso agregar un párrafo al artículo 134 de manera que quede plasmado que personas consejeras, magistradas, secretarias de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas, técnicas u homólogas del INE no pueden tener un salario mayor al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tampoco podrán tener con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas, entre otras prestaciones que no están previstas por la ley.

En el artículo transitorio tercero, el presupuesto del Senado debe reducirse de manera progresiva durante cuatro años para disminuir 15% en términos reales.

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Con información de N+

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