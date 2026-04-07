Diputados Aprueban en Comisiones Plan B de Reforma Electoral de Sheinbaum

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política de la Cámara de Diputados aprobaron el "Plan B" de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Con 73 votos a favor, 60 en contra y 13 abstenciones, la iniciativa del Ejecutivo Federal fue aprobada el martes 7 de abril de 2026 y turnada al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión este miércoles.

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¿Qué se votó en comisiones de San Lázaro sobre el “Plan B”?

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral votaron el dictamen de la minuta del denominado 'Plan B', para que sea discutido en el pleno de San Lázaro en las próximas horas.

Se han abordado las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, que reducen salarios de consejeros y magistrados electorales, así como el presupuesto de los congresos estatales, además, que se disminuye el número de regidurías en los municipios.

¿Qué es el plan B?

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el “Plan B” de la iniciativa de Reforma electoral consiste en disminuir los privilegios en congresos locales y en municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, así como fortalecer la consulta popular.

“Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular”

Según la jefa del Ejecutivo Federal, esto generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos que se destinará directamente a los estados y municipios.

La primera mandataria expuso casos como el del Congreso de Baja California con un costo por legislador de 34.8 mdp; de Colima, de 5.1 mdp por legislador o de Morelos, de 31.8 mdp por legislador.

Además, se propone un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales. En el caso de las regidurías hay municipios como Monterrey con 28 regidores o Puebla con 23.

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Con información de N+

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