¿Qué Pasó en el AICM Hoy? Lluvia Ingresa a Terminal 1 del Aeropuerto de CDMX

Las fuertes lluvias de hoy 7 de abril de 2026 provocaron diversas afectaciones a varias alcaldías en la CDMX, pero también a la Terminal 1 del AICM. ¿Qué pasará con la operación del lugar?

De acuerdo con las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los hechos se registraron como consecuencia de las precipitaciones que se presentaron esta tarde en la zona nororiente. Los usuarios reportaron en redes sociales “cascadas” al interior.

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Además, captaron el momento exacto en el que el agua pluvial ingresa a las instalaciones del aeropuerto.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que ingresa el agua pluvial a las instalaciones del aeropuerto. Asimismo, se aprecia cuando algunas personas se alejan con su equipaje de la zona afectada.

También, los videos muestran cuando el personal de limpieza hace frente a la lluvia que ingresa al AICM.

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¿Qué pasó en el ACIM por lluvias hoy?

Luego de estos hechos, las autoridades del AICM informaron que el ingreso de las aguas pluviales ocurrió en el área de llegadas nacionales de la Terminal 1.

“Específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte de los trabajos de remodelación”, afirmó.

También indicaron que no se tiene reporte de mayores afectaciones en el lugar. En tanto, se trabaja en la corrección inmediata de las instalaciones que presentaron problemas. “Se ofrecen disculpas a nuestros usuarios”, añadieron.

Sobre el servicio de los vuelos de la Terminal 1 del AICM, aseguraron que la lluvia al interior no interrumpió la continuidad en las operaciones, por lo que no hay modificaciones en la atención.

“Sin que estos hechos interrumpieran la continuidad de las operaciones y los servicios en las terminales”, puntualizó.

Las autoridades de Protección Civil capitalinas activaron la alerta amarilla en toda la CDMX, debido a las fuertes lluvias que se presentarán durante esta tarde-noche, incluso, pronostican caída de granizo. Por ello, es importante que tomes en cuenta tus tiempos de traslado, ya que cuando se presentan estas tormentas, el tránsito y transporte se vuelven lentos.

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EPP